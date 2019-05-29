فيفى عبده: بعض مشاهد «مملكة الغجر» رعبتنى.. وخلافى مع حورية فرغلى شائعات

تنافس الفنانة فيفى عبده خلال السباق الدرامى الرمضانى الحالى بمسلسل «مملكة الغجر»، بعد غياب دام 3 أعوام عن الدراما التليفزيونية. وحقق المسلسل منذ عرض حلقاته الأولى على ما يقرب من 5 قنوات فضائية، نجاحًا جماهيريًا واسعًا، وفقًا لنسب المشاهدات المرتفعة.

«الدستور» التقت النجمة فيفى عبده، التى تقوم بدور ملكة الغجر، حيث كشفت خلاله عن كواليس المسلسل، وحقيقة الشائعات حول خلافاتها مع أبطال العمل.

■ بداية.. كيف استقبلت ردود الأفعال على المسلسل؟

- سعدت جدًا بمتابعة الجمهور أحداث «مملكة الغجر» منذ عرض حلقاته الأولى، وهو ما يكلل مجهود فريق العمل ليخرج المسلسل بهذا الشكل.

كما أننى سعدت بالتعامل مع عدد كبير من المواهب الجديدة خلال تصوير «مملكة الغجر»، وهذا ما يحدث طوال مسيرة عملى بالدراما التليفزيونية لثلاثين عامًا، فضلت خلالها التعامل مع المواهب الجديدة فى مسلسلات «الآنسة كاف»، و«الحقيقة والسراب»، و«ما زال النيل يجرى».

■ ماذا عن تجربة العمل مع حورية فرغلى.. وما حقيقة الخلافات بينكما؟

- «شائعات سخيفة».. لا توجد أى خلافات بيننا، وأنا أحبها من صميم قلبى على المستويين الشخصى والفنى وحريصة على مشاهدة أعمالها.

حورية فرغلى ممثلة جميلة، تحب عملها جدًا، وهى مؤدبة ومحترمة، ومن النادر أن ترى فنانين يحبون بعضهم من القلب، وأعتقد أن ذلك يعود لأن معاملتى جيدة تجاه الجميع، وأتمنى لها النجاح الدائم.

■ ما رد فعلك عندما عرضت عليك بطولة المسلسل؟

- بمجرد الحديث معى للانضمام إلى فريق العمل كان الوقت ضيقًا، بسبب انشغالى بعدد من المشروعات الفنية، ولكننى عندما علمت الفكرة من الجهة المنتجة والمؤلف محمد الغيطى والمخرج عبدالعزيز حشاد لم أتردد لحظة فى قبوله، ولم أكن أضع فى اعتبارى تقديم أى أعمال درامية.

ولكن بتوفيق من الله شاركت فى الموسم الرمضانى الجارى، وأعتقد أننى لو حاولت اختيار مسلسل أو عمل درامى لم أكن لأوفق بهذا الشكل الذى حدث مع «مملكة الغجر»، فالعمل مكتوب بشكل جيد جدًا، والإخراج رائع والممثلون عباقرة ومبدعون.

■ دائمًا ما تحرصين على «لازمة» لشخصياتك.. ماذا عن شخصية «ملكة الغجر»؟

- «سكة وطريق» هى «لازمة» ملكة الغجر، وبفضل الله ربنا كرمنى، منذ أن قلت «اسكوزمى»، فبدأ الجميع يقولها بشكل كبير فى مصر والوطن العربى، وكذلك عندما قلت «هلله هلله وياختى اسمالله»، كما أقول فى مسلسل «مملكة الغجر» أيضًا كلمة «حبشتكنات».

■ هل واجتهك صعوبات فى تصوير مشاهد الشخصية؟

- مشاهد العمل كلها صعبة، وجميع مشاهد المسلسل جعلتنى «مرعوبة» كأننى طفلة أذهب إلى الامتحان، ولكننى دائمًا ما أحاول الاجتهاد فى المذاكرة، وتقديم الدور بشكل جيد للجمهور الذى وقف معى طوال مشوارى الفنى.

وهناك مشاهد مهمة وكثيرة تجمعنى مع عدد من الممثلين منهم حورية فرغلى وعزة مجاهد وسامح الصريطى وأحمد كرارة والدكتور سناء شافع وغيرهم، فالمسلسل جديد من نوعه ويقدم نوعية درامية مختلفة.

■ كيف تعاملت مع مشكلة لهجة «الغجر»؟

- نتحدث فى العمل عن الغجر، والعمل يقدم باللغة العامية المصرية الخفيفة، «مافيهاش كلكعة.. كلنا بنمثل طبيعى»، وكل شخص فى المسلسل هو بطل حقيقى، مملكة الغجر مملكة تقوم على مبادئ أهلها، ولهم حياتهم وملابسهم، وطريقتهم وأمثالهم والمواقف «الجميلة والوحشة».

■ وما رأيك فى تراجع الأعمال الدرامية هذا الموسم عن الأعوام السابقة؟

- «ده أحسن عشان الناس تشوف بتركيز»، وأتمنى النجاح لجميع المشاركين فى الموسم الرمضانى، وربنا يوفق الجميع.

■ لماذا تغير اسم المسلسل من «ياسمينا» إلى «مملكة الغجر»؟

- أحداث العمل أقوى من الاسم الأول المقترح للمسلسل، والرقابة نبهت فريق العمل سواء الإنتاج أو الإخراج أو المؤلف بأن هناك مسلسلًا تركيًا يحمل الاسم نفسه.

■ تغلب صورة «المرأة الجدعة» على أدوارك.. لماذا؟

- أقدم شخصية سيدة قوية، ولكن «مش بمزاجها»، والحقيقة أن صورة المرأة الجدعة لا تنسحب على جميع أعمالى، فقدمت صورًا مختلفة للمرأة عبر شخصيتى مسلسلى «الحقيقة والسراب» و«كيداهم»، والناس كلها ضحكت وتفاعلت مع الكوميديا التى تقدمها هاتان الشخصيتان، وأنا بحب الدم الخفيف.

■ ما الفرق بين الغجرية فى المسلسل الجديد وشخصيتك فى فيلم «الغجر»؟

- دور الغجرية قدمته من قبل فى السينما مع الشحات مبروك، وقدمت مسلسل «مولد وصاحبه غايب»، ولكن كانت شخصية «غازية»، وهناك فروق كبيرة بين الأعمال والشخصيات أيضًا، وفيلم «الغجر» مختلف تمامًا عن المسلسل.

■ هل بالفعل تنازلت عن أجرك بالكامل فى العمل؟

- «خليها على الله، كفاية الحب والترابط اللى من عند ربنا، كل واحد اشتغل من قلبه، وفيه ناس باعت بيوتها عشان يطلع العمل للنور».