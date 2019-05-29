ساديو ماني: مسرور باهتمام ريال مدريد

علق السنغالي ساديو ماني، مهاجم ليفربول اليوم الأربعاء، على أنباء اهتمام ريال مدريد بالتعاقد معه، خلال سوق الانتقالات الصيفية، معبرا عن سروره لهذا الاهتمام.

وقال ماني - في تصريحات لصحيفة (موندو ديبورتيفو) الإسبانية - "لمن دواعي سروري أن يعجب بي هذا النوع من الأندية، لكن لا ننسى أن ليفربول فريق رائع أيضًا، وانتصرنا على فرق كبيرة".

وأضاف: "ما يحدث هو جزء من كرة القدم، ويجب التعامل معه، لكن بالنسبة لي أهم شيء هو ليفربول، وأنا سعيد هنا أنا أستعد لإحدى أكبر المباريات في تاريخ النادي (نهائي دوري الأبطال أمام توتنهام)؛ لذلك علينا التركيز والفوز بها".

وساهم ماني في وصول الريدز إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، للموسم الثاني على التوالي، عقب الانتصار برباعية نظيفة على برشلونة، في إياب نصف النهائي.