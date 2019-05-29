محمد عبدالرحمن: قدمنا «وجبة كوميدية» وجدت طريقها إلى قلوب المشاهدين فى «الواد سيد الشحات»

استطاع أن يفرض نفسه خلال الموسم الدرامى الرمضانى الحالى، بموهبته الكوميدية الكبيرة، وطريقته المميزة فى مسلسل «الواد سيد الشحات»، الذى يقدم فيه شخصية «فخر الشحات» مع النجم أحمد فهمى.

إنه الفنان محمد عبدالرحمن، الذى أصبح، بالشخصيات المختلفة التى جسدها فى المسلسل، حديث «السوشيال ميديا» خلال الأيام الماضية، بعدما قدم أداءً تمثيليًا راقيًا وتجربة كوميدية مميزة.

«الدستور» التقت «عبدالرحمن»، للحديث عن أبرز ردود الأفعال حول المسلسل، وكواليس اختياره للمشاركة فيه، وكيف سار تصويره مع كل من أحمد فهمى وهنا الزاهد، بجانب أهم أعماله السينمائية المقبلة.

■ كيف كانت ردود أفعال الجمهور على مسلسل «الواد سيد الشحات»؟

- الحمد لله ردود الأفعال التى رأيتها إلى وقتنا الحالى إيجابية للغاية، وأتمنى أن تستمر على هذا الشكل إلى آخر يوم فى المسلسل، فالجمهور «الذواق» يتحدث بشكل جيد عن العمل وما نقدمه فيه، وذلك بفضل اجتهادنا بشكل كبير فى تقديم «وجبة كوميدية» تجد طريقها إلى قلوب المشاهدين.

■ ماذا عن استقبال المسلسل على «السوشيال ميديا» تحديدًا؟

- المسلسل «عامل صدى كبير وجيد على السوشيال ميديا»، وينتشر الكثير من لقطاته على منصات التواصل الاجتماعى المختلفة فى مثال حى على نجاح العمل، بجانب التعليقات الإيجابية لكل المتابعين.

■ من الذى رشحك للانضمام إلى طاقم «الواد سيد الشحات»؟

- انضمامى إلى المسلسل جاء بعد مقابلة مع الفنان أحمد فهمى، الذى تحدث معى حول مشاركته فى عمل درامى خلال رمضان، وبعدها كشف لى عن فكرة «الواد سيد الشحات» وتفاصيل القصة فوافقت على الفور، ثم تحدث معنا المخرج أحمد الجندى الذى رشح هنا الزاهد لتكون البطل الثالث، وعامة سعيد جدًا بالمشاركة فى هذا العمل.

■ كيف رأيت السيناريو؟

- السيناريو مكتوب بحرفية عالية وأعطى كل شخص حقه فى الدور، ولم أشعر بالظلم من دورى بل على العكس تمامًا، كان العمل بطولة مشتركة بينى وبين هنا زاهد وبين أحمد فهمى.

■ ما الصعوبات التى واجهتها أثناء تصوير المسلسل؟

- قابلت العديد من الصعوبات والتحديات أبرزها عدد ساعات التصوير التى وصلت إلى يوم كامل من التصوير، وبالتالى الاستمرار ساعات طويلة فى «اللوكيشن»، ما يرهقنا بشكل كبير، وأعتقد أن هذا المجهود الذى بذلناه هو السبب الرئيسى لما حققه العمل من نجاح حتى الآن، وحصوله على إشادة وتقدير الجمهور، وهو ما يجعلنا ننسى كل ما واجهناه من صعوبات.

■ حدثنا عن أصعب مشهد صورته؟

- العمل كله صعب، ولا يوجد مشهد بعينه أصعب من الآخر، وكما قلت فإن عدد ساعات التصوير الطويلة والتنقل بين أكثر من «لوكيشن» تصوير، وصعوبة تنفيذ «الميك آب» الخاص بالشخصيات التى قدمناها هو أكثر ما أرهقنا خلال التصوير، الذى حاولنا جعله ممتعًا قدر المستطاع.

■ متى تنتهى من تصوير العمل؟

- نصور هذه الأيام فى «لوكيشن» بمنطقة شبرامنت، وأمامنا أسبوع وننتهى تمامًا من التصوير الذى بدأناه منذ 6 أشهر تقريبًا.

■ وماذا عن التعاون مع أحمد فهمى خلال تصوير المسلسل؟

- أحمد فهمى صديق مقرب وهو شخص «جدع وشاطر» ولديه طريقته الكوميدية المميزة، والتعاون معه منذ البداية رائع، لذا تحمست كثيرًا منذ أول حديث بيننا حول المسلسل، وإلى وقتنا الحالى الحماسة لم تقل بل على العكس أصبحت متحمسًا أكثر لمعرفة ردود الفعل على الحلقات الأخيرة بعد عرضها.

■ كيف رأيت «البطولة الكوميدية» الأولى للفنانة هنا الزاهد؟

- انبهرت بما قدمته هنا الزاهد خلال الحلقات، فهى من المفاجآت السارة خلال العمل، ولديها حس فكاهى كبير أدهشنى جدًا، وسعيد للغاية بظهورها بهذا الشكل الجيد الذى جعلها إضافة مهمة للعمل.

■ تعاونت مع المخرج أحمد الجندى.. ما انطباعك عنه؟

- هذه ليست المرة الأولى التى أشارك فيها مع المخرج أحمد جندى فى عمل فنى، منذ فيلم «يوم مالوش لازمة» بطولة محمد هنيدى، وأنا أشكره كثيرًا على ما يقدمه من أداء ورقى فى التعامل، فهو شخص محترم وجميل وأحبه كثيرًا على المستوى الشخصى، وأستمتع بما يقدمه من فن إخراجى مميز، وأتمنى أن نكرر التجربة ونتعاون فى عمل جديد قريبًا.

■ قلّدتم العديد من الشخصيات خلال الأحداث.. ما الأكثر إمتاعًا لك من بينها؟

- عملنا على تقليد أكثر من شخصية خلال أحداث المسلسل، والحمد لله تلقيت عليها ردود أفعال إيجابية من قبل الجمهور، وأرى أن شخصية حارس المرمى فى حلقة «كابتن ماجد» هى الشخصية الأبرز بالإضافة إلى شخصية «عبدالملك زرزور».

■ لماذا استعنتم بعدد كبير من ضيوف الشرف؟

- من يحل ضيفًا على العمل يشرفنا وجوده ويسعدنا ذلك كثيرًا، وبالطبع يكون إضافة للعمل، وأعتقد أن وجود الكثير من ضيوف الشرف فى المسلسل أسعد الجمهور كثيرًا. وأعتقد أن فكرة المسلسل والشخصيات العديدة التى يقابلها أبطاله هما ما مهّدا الطريق لوجود هذا العدد الكبير من ضيوف الشرف، وعلى رأسهم هيفاء وهبى ومحمد أسامة «أوس أوس» وسليمان عيد وبيومى فؤاد وأكرم حسنى، والذين أشكرهم كثيرًا على دعمهم الكبير.

■ من أبرز المهنئين لك على العمل؟

- الحمد لله، ردود الفعل تجاه مسلسل «الواد سيد الشحات» مُرضية للغاية، ومن أبرز مهنئينا على نجاحه الكابتن الكبير محمد أبوتريكة، بجانب مكالمة من النجم الكبير محمد صلاح، وهو ما أسعدنى كثيرًا، بجانب أحمد حسن «كوكا» وعمرو وردة ومحمد هانى، فضلًا عن المطرب محمد حماقى والموزع الموسيقى نادر حمدى والمطرب دياب والنجم أمير كرارة.

■ كيف رأيت عدم عرض العمل على «يوتيوب»؟

- هذه الأمور تخص الجهة الإنتاجية أكثر، وهى لديها حق الرد فى هذا الموضوع، وأكثر معرفة عنى فى ذلك، أما أنا فأهتم أكثر بردود فعل الجمهور.

■ أى عمل شاهدته خلال الموسم الرمضانى الجارى؟

- إلى وقتنا الحالى لا أجد الوقت الكافى لمتابعة أى عمل درامى، فأنا أصور حلقات «الواد سيد الشحات» طوال اليوم، ولا يوجد وقت حتى للنوم بشكل كاف، لذا لم أجد وقتًا لمتابعة أى عمل درامى، لكننى أتمنى أن يكون الجميع موفقًا هذا الموسم.

■ وما جديد محمد عبدالرحمن على مستوى السينما خلال الفترة المقبلة؟

- أحضر لعملين سينمائيين خلال الفترة المقبلة، أولهما سيتم عرضه فى موسم عيد الفطر المقبل وهو «سبع البرمبة» مع الفنان رامز جلال، والآخر فيلم «لص بغداد» مع الفنان محمد عادل إمام، والمتوقع عرضه فى العيد الكبير.

■ كيف كانت مشاركتك فى «سبع البرمبة» والعمل مع رامز جلال؟

- تجربة «حلوة» وكوميدية جدًا، فـ«اللوكيشن» مع رامز جلال دائمًا ما يكون مختلفًا، والضحك هو المشهد الرئيسى خلاله، ومع ذلك فى وقت التصوير يرفع الجميع شعار الجدية.

■ أخيرًا.. ما الذى تتمناه خلال الفترة المقبلة؟

- أتمنى التوفيق وأن أكون عند حسن ظن الجمهور دائمًا، خاصة خلال العمل الرمضانى الحالى، وأن أوفق أيضًا فى مشاركتى السينمائية المقبلة.