أحمد حجازي يقترب من كبار أندية الدوري الانجليزي

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية اليوم الأربعاء الموافق 29 مايو 2019 أن النجم المصري أحمد حجازي مدافع نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي والمنتخب الوطني المصري، بات على مشارف التعاقد مع أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل رسمي.





وأكدت صحيفة “ستار” الإنجليزية أن رحيل النجم المصري عن صفوف ناديه الحالي وست بروميتش لم يعد محلاً للشك، وخاصة بعدما فشل الفريق في الصعود إلى البريميرليج من خلال الإقصاء من الدور نصف النهائي لملحق البطولة الإنجليزية المؤهل إلى مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز على يد فريق أستون فيلا.





وأشارت الصحيفة إلى أن “حجازي” لن يكون الراحل الوحيد عن نادي وست بروميتش خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، نظراً لرغبة العديد من لاعبي الفريق في اللعب مجدداً بالدوري الإنجليزي الموسم المقبل.





وشددت الصحيفة على أن المدافع المصري قد ينتظر حتى نهاية مشوار منتخب بلاده مصر في النسخة القادمة من مسابقة كأس أمم إفريقيا، على أمل أن يصله عرضاً مناسباً من أحد كبار كرة القدم الإنجليزية في الميركاتو الصيفي القادم.