ترامب معلقا على استقالة مولر: القضية أغلقت

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن سعادته بتبرئته من التواطىء مع روسيا في الانتخابات الأمريكية لعام 2016، في تقرير روبرت مولر المحقق الأمريكي الخاص في قضية التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية.



وقال ترامب في تصريح عبر حسابه على موقع "تويتر" مساء اليوم الأربعاء، إن قضية تورطه في التوطىء مع روسيا أغلقت، باستقالة مولر اليوم.



وأوضح ترامب أنه لم يتغير شيء من تقرير مولر، فلم تكن هناك أدلة كافية ضده، وبالتالي فإن القضية أغلقت مختتما رسالته قائلا: "شكرا لكم".



وأعلن روبرت مولر في وقت سابق اليوم استقالته رسميا من وزارة العدل الأمريكية.



وقال مولر في خطاب له، إن اتهام الرئيس دونالد ترامب بجريمة فدرالية خلال فترة ولايته غير ممكن.



وشدد مولر على أن توجيه أي اتهام لترامب لم يكن خيارا مطروحا خلال التحقيقات التي أجراها.