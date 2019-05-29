أسامة العبد: لا خلافات جوهرية بين مؤسسات الأزهر والأوقاف والإفتاء

قال الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن وزارة الأوقاف تبذل مجهودًا جبارًا لتأسيس وتخريج «الإمام العصرى»، محذرًا من أن الزوايا الصغيرة تثير الفتن، وتستخدمها العناصر الإرهابية فى نشر الأفكار التكفيرية.



وأضاف «العبد»، لـ«الدستور»، أن اللجنة تعمل على مواجهة الفتاوى الشاذة التى تضر المجتمع المصرى، وتسهم فى انتشار الأفكار المتطرفة، مشيرًا إلى أن تنظيم الفتاوى ومواجهة الأفكار المضللة يسهم بشكل جلى فى جهود الدولة لتجديد الخطاب الدينى.



■ كيف تقيم الأوضاع فى مصر على صعيد محاربة الإرهاب؟

- مصر تحارب الإرهاب بجميع صوره وأشكاله، وتعمل على تجديد الخطاب الدينى بهدف تصحيح الأخطاء المنسوبة للإسلام، وكما تبنى المساجد فإنها تبنى الكنائس، لتقدم رسالة إلى العالم مفادها إرساء أسس السلام والتعاون العالمى.

■ ما حقيقة ما يتردد عن خلافات بين مؤسسة الأزهر ودار الإفتاء والأوقاف؟

- لا خلافات جوهرية بين مؤسسات الأزهر والأوقاف والإفتاء، بل هناك اختلاف فى الرؤى وذلك فى صالح الناس.

■ هل لديك نماذج لاختلاف الرؤى بين الأزهر والأوقاف؟

- نعم.. هناك اختلافات فى الرؤى بين الأزهر والأوقاف، فيما يخص الخطبة المكتوبة مثلًا، وحضر وزير الأوقاف إلى المجلس، وتناقشنا فى الأمر لصالح الدعوة، أما عمن يحق له الفتوى، بين الأزهر والإفتاء والأوقاف، فجلسنا جميعًا على مائدة المناقشة فى اللجنة الدينية، وأصبح الإفتاء فى الشأن العام من حق دار الإفتاء.

أما الإفتاء فى الأمور التعبدية اليومية، فمن شأن وزارة الأوقاف، بينما تختص مشيخة الأزهر بحق الإفتاء فى الشأنين العام والخاص، وجميع هذه الآراء تنادى بالوسطية والاعتدال، وليس فيها إفراط أو تفريط أو تشدد أو تطرف أو تعسف على الإطلاق.

■ ماذا عن علاقة اللجنة الدينية بالمؤسسات الدينية؟

- اللجنة الدينية تعمل على قدم وساق لمساندة الدولة فى حربها على الإرهاب والتطرف، وتقوم بدور توفيقى غير منحاز لمؤسسة على حساب أخرى، وهناك ضرورة لإبراز التنوع الفقهى فى الفتاوى من خلال وجود علماء من المذاهب الأربعة لأهل السنة فى دار الإفتاء والأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، وإبراز هذا التنوع الفقهى يعد رحمة للناس، ويؤدى إلى تنوع الأفكار وعدم التطرف والتعصب.

■ كيف رأيت قرارات وزارة الأوقاف بشأن التشديد على الزوايا غير الملتزمة؟

- وزارة الأوقاف تبذل مجهودًا جبارًا لتأسيس وتخريج «الإمام العصرى»، وأرى أن غلق بعض الزوايا قرار صائب؛ للضرر الذى يقع على المجتمع بسبب هذه الزوايا الصغيرة التى تثير الفتن وتستخدمها العناصر الإرهابية فى نشر الأفكار التكفيرية.

وتسعى اللجنة الدينية بالبرلمان إلى استقرار الدولة بضم الزوايا الصغيرة التى تثير الفتن فى المجتمع، لتكون تحت رقابة المساجد فيما يخص تعيين الخطباء وأداء الدروس الدينية، أما عن شروط مساحة الزوايا، فهذه تحددها وزارة الأوقاف.

■ لماذا طالبت بزيادة الموازنة العامة للأزهر؟

- مكانة الأزهر الشريف كبيرة على مستوى العالم أجمع، وليس على مستوى مصر فقط، هو يعبر عن الوسطية والاعتدال، وموازنة الأزهر الشريف فى حاجة للمزيد دائمًا، ولا بد من دعمه للقيام برسالته على أكمل وجه، والاهتمام ببند الصيانة، لتطوير وتأهيل مبانى المعاهد الأزهرية والمنشآت التابعة للمؤسسة لتكون لائقة.

وأوصينا فى اللجنة بزيادة الاعتمادات المالية للأزهر الشريف فى الموازنة الجديدة، ليتمكن من تلبية الاحتياجات وممارسة رسالته ومهامه.

■ بعد اختيارك أمينًا عامًا لرابطة الجامعات الإسلامية.. ما رؤيتك المستقبلية لهذا المنصب؟

- تضم رابطة الجامعات الإسلامية، بمقر أمانتها العامة فى القاهرة، نحو 200 جامعة إسلامية على مستوى العالم، ودورها تطوير العلوم الإسلامية والمناهج الدراسية، وعلوم اللغة العربية والشريعة الإسلامية، وتهدف الرابطة إلى التواصل الفاعل بين مختلف الجامعات فى قارات العالم، فضلًا عن دورها فى مواجهة التحديات التى تواجه الأمة الإسلامية على مختلف الأصعدة.

ونطمح إلى القيام بمهمة الرابطة برؤية علمية ثاقبة، تطرح الحلول المناسبة، للحد من أى آثار سلبية لتلك التحديات، والارتفاع بمستوى ومقاصد وأهداف وإنجازات الجامعات، سواء على مستوى العملية التعليمية أو البحث العلمى أو خدمة المجتمع.

■ ماذا عن قوانين تنظيم الفتوى ومال الوقف الموضوعة على مائدة اللجنة؟

- ما تناقشه اللجنة الدينية بالبرلمان حاليًا هو مشروع قانون وليس القانون، ولا يصبح المشروع قانونًا إلا بعد خروجه من الجلسة العامة للبرلمان، ومنها مشروع قانون تنظيم الفتوى، لدرء الفتن التى يسببها قيام غير المؤهلين بإصدار الفتاوى، ولدينا قاعدة تقول: «لا إفراط ولا تفريط».

وهذه القوانين من شأنها العمل على مواجهة الفتاوى الشاذة التى تضر المجتمع المصرى، وتسهم فى انتشار الأفكار المتطرفة، ومن المؤكد أن ضبط الفتوى يسهم فى منع غير ذوى الاختصاص من الخروج على الناس بفتاوى ما أنزل الله بها من سلطان، وتنظيم الفتاوى ومواجهة الأفكار المضللة، يسهم بشكل جلى فى جهود الدولة لتجديد الخطاب الدينى.

ولدينا مشروع آخر وهو تنظيم دار الإفتاء نفسها، بتقنين قرارات وزير العدل التى يقوم على أساسها عمل دار الإفتاء بدءًا من تعيين فضيلة المفتى، وتعيين اللجان العلمية، وتنظيم الهيكلين الإدارى والعلمى بها.

ويهدف مشروع قانون دار الإفتاء إلى استعادة التنوع الفقهى للمذاهب الأربعة بالأزهر الشريف، ويأتى ذلك ضمن جهود مصر فى تجديد الخطاب الدينى، ولا ننسى أن الأعمدة داخل الأزهر الشريف كان يجلس فيها الشيخ والمعلم ويقوم كلاهما بتدريس مذهبه لطلابه، وهو ما يؤدى إلى تنوع الأفكار، وهذه سمة مميزة للأزهر جعلته قبلة العلم والعلماء على مدار التاريخ.

■ ماذا عن مشروع قانون «مال الوقف»؟

- دورنا الحفاظ على مال الوقف، وكذلك إدارة مصارفه، ونحن لن نفرط فى مال الوقف قيد أُنملة، وما قدمته اللجنة الدينية لهذا البرلمان لم تقدمه لجنة دينية فى البرلمان منذ وقت طويل.

