تشكيل تشيلسي وأرسنال المتوقع في نهائي الدوري الأوروبي اليوم الاربعاء 29-5-2019

يشهد الملعب الأولمبي في باكو عاصمة دولة أذربيجان مساء اليوم الأربعاء الموافق 29 مايو 2019 مباراة منتظرة للغاية، وذلك حينما يلتقي فريق تشيلسي الإنجليزي مع جاره اللندني فريق أرسنال الإنجليزي، ضمن مباراة الدور النهائي في إطار مسابقة الدوري الأوروبي 2018 / 2019 م.





وتنطلق مباراة تشيلسي وأرسنال تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.





ستكون مباراة تشيلسي وأرسنال منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، بينما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، فيما سيكون المعلق اليمني حسن العيدروس هو معلق المباراة على القناة الصوتية الثانية.





كما ستكون مباراة تشيلسي وأرسنال منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، بينما سيكون المعلق السوداني سوار الذهب هو معلق المباراة على القناة الصوتية الثانية.





وإليكم الآن التشكيل المتوقع لفريق تشيلسي في نهائي الدوري الأوروبي الليلة:





حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: سيزار أزبيليكويتا / ديفيد لويز / أندرياس كريستنسن / ماركوس ألونسو.

خط الوسط: جورجينيو / ماتيو كوفاسيتش / روس باركلي.

خط الهجوم: ويليان / إدين هازارد / أوليفيه جيرو.

المدير الفني: الإيطالي ماوريزيو ساري.

والآن سوف نستعرض لكم التشكيل المتوقع لفريق أرسنال في نهائي الدوري الأوروبي الليلة:





حراسة المرمى: بيتر تشيك.

خط الدفاع: مايتلاند نايلز / سوكراتيس / شكودران موستافي / ناتشو مونريال / سياد كولاسيناك.

خط الوسط: تشاكا / لوكاس توُريرا / مسعود أوزيل.

خط الهجوم: بيير إيميريك أوباميانج / ألكسندر لاكازيت.

المدير الفني: الإسباني أوناي إيمري.