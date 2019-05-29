المخرج حسين المنباوي يصور المشاهد الأخيرة من "لمس أكتاف"

يواصل المخرج حسين المنباوي اليوم الأربعاء تصوير المشاهد الأخيرة من مسلسل (لمس أكتاف) للنجم ياسر جلال، والذى يشارك حاليا ضمن الماراثون الدرامي الرمضانى الحالى.

وقال المنباوي - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إنه من المقرر أن يغادر المسلسل بلاتوه التصوير يوم السبت المقبل على أقصى تقدير، مضيفا أنه يواصل في الوقت نفسه مونتاج الحلقات الأخيرة لتسليمها إلى شركة الإنتاج في الموعد المحدد.

"لمس أكتاف" بطولة ياسر جلال، فتحى ‏‏عبد الوهاب، حنان ‏مطاوع، إيمان العاصى، سمر مرسى، محمد عز، ‏‏كرم جابر، هبة عبد الغنى، ‏خالد كمال، كارولين خليل، هاجر ‏‏الشرنوبى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، ‏مجدى فكرى، شريف ‏‏الدسوقى، عزوز عادل، ومن تأليف هانى سرحان، ‏إخراج حسين ‏‏المنباوى.‏