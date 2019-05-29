مصرع شخص وإصابة 10 آخرين فى انقلاب سيارة ببنى سويف

لقى شخص مصرعه، وأصيب 10 آخرين، اليوم الأربعاء، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق "مصر - أسيوط" الصحراوي الغربي بين قرية جرزا التابعة لمركز الجيزة وقرية ميدوم التابعة لمركز الواسطى شمال بنى سويف.



وعلى الفور دفع مرفق إسعاف بنى سويف بثلاثة سيارات إسعاف، ومرفق إسعاف الفيوم بسيارتين إلى محل الواقعة وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزى، والمصابين إلى قسم الاستقبال بالمستشفى وذلك لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، تحت إشراف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، والدكتورة سالى الخولى مديرة المستشفى.



واستقبل المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، نشأت محمد عبد الله، وجمال محمد إبراهيم، سائق ومسعف طاقم إحدى سيارات مرفق إسعاف بني سويف " بعد أن قاما بتسليم 27 ألف جنيه ومشغولات ذهبية وأجهزة محمول حديثة، وبعض العملات الأجنبية لمواطنين ليبيبن من أصل مصري بعد إصابتهم في حادث انقلاب سيارتهم على الطريق الزراعي بين قريتي أشمنت والزيتون، وعثرا المسعف والسائق عليها وهما يؤديان عملهما.