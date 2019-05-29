الأربعاء 29/مايو/2019 - 05:47 م
احباط تهريب 43 سوريا إلى داخل الأراضي اللبنانية
أ ش أ
dostor.org/2647950
تمكنت أجهزة الأمن اللبنانية من إحباط عملية تهريب 43 شخصا يحملون الجنسية السورية من بينهم 12 طفلا، إلى داخل الأراضي اللبنانية، بعدما كانوا قد تسللوا عبر الحدود المشتركة للبلدين.
وأعلنت شعبة المعلومات (الاستخبارات) بجهاز قوى الأمن الداخلي اللبناني أنها أحبطت اليوم عملية التهريب لهؤلاء الأشخاص من سوريا، عبر بلدة (المنارة) في منطقة البقاع الحدودية، بعدما أقدموا على التسلل إلى الأراضي اللبنانية خلسة.
وأشارت إلى أنه جرى إحالة جميع الأشخاص المتسللين إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.