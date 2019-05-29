محمد الباز يكتب: هدم الحاجز النفسى بين الأديان

- نظمى لوقا: لا أكتب عن الإسلام بالنظرة العقائدية بل الإنسانية العامة

- المفكر الراحل: الكل يعبدون الإله الواحد وإن اختلفت الأساليب فإن المعنى واحد

- لوقا: من العجيب أن نرى أصحاب ديانتين متباينتين لا ينشب بينهما حب الاستطلاع

على الغلاف الداخلى لكتاب «عمر.. البطل والمثل والرجل» كتب الناشر عبدالحميد أحمد غريب، صاحب مكتبة غريب، دار النشر التى نشرت تقريبًا كل ما أنتجه نظمى لوقا، أنه بقلم المفكر المسيحى الدكتور فلان الفلانى.

كانت هذه صيغة جديدة لم أجدها فى أى من كتبه السابقة التى أنتجتها الدار نفسها، سواء التى سبقت كتابه عن عمر الذى صدر فى عام 1981، أو التى لحقته، وكان أهمها كتابه «أنا والإسلام» الذى صدر فى عام 1984، إذ كان أقصى ما فعله الناشر هو ما كتبه على غلاف الكتاب الخلفى من أن الأستاذ نظمى لوقا فيلسوف له مذهبه الفلسفى المستقل، ومفكر وأديب مسيحى العقيدة، موضوعى المنهج، له كتب كثيرة تنشرها مكتبة غريب أنصف فيها الإسلام عن تعمق ونزاهة.

وقد تقول: ها هو الناشر يكشف عن هوية كاتبه.

سأقول لك: نظمى نفسه كان يكشف هويته.

الفارق عندى أن يتم تعريفه فى مدخل الكتاب على أنه المفكر المسيحى.

لم يغيّر نظمى الإهداء الذى اعتاد عليه.

ظل كما هو: إلى السائرين فى الظلمة ومن يلوح لهم من أنفسهم فجر جديد.

لكنه هذه المرة أضاف إليه إهداءً إلى ضحايا التعصب الجاهل الأرعن على اختلاف عقائدهم.

فعلى ما يبدو أنه رغم عدم اقترابه من الإسلاميات منذ عام 1969 إلى عام 1981 فإن اللعنة ظلت تطارده، فلم يكتف بهذا الإهداء بل حاول أن يجيب عن السؤال الذى ظل يطارده وهو: لماذا يكتب مفكر مسيحى عن الإسلام وأقطابه؟

هذه المرة تحدث نظمى كما لم يتحدت من قبل، وهو ما أشرنا إليه سابقًا.

وإذا كان لى أن أعيد شيئًا من كلامه، فلا أهم من: ليعلم من لم يعلم بعد أو لم يفهم أننى قد أكتب فى أمور تتصل بالدين عن قرب أو عن بُعد، ولكنى لست كاتبًا دينيًا، ولا أمارس الكتابة بمنهج دينى، بل بمنهج فكرى ومن منطلق إنسانى، ومن المستوى الذى يعنى الناس كافة، ويشترك فيه جميع العقلاء.

إننى مسيحى، أجل، ولكننى لا أكتب بالنظرة العقائدية.

وأكتب عن الإسلام ولكن ليس بالنظرة العقائدية الإسلامية، بل بالنظرة الإنسانية العامة، أكتب عن الإنسان للإنسان بما هو إنسان.

لم يدخل نظمى لوقا إلى عمر بن الخطاب مباشرة، فقبل أن يمرق إليه وجه دعوة للجميع.

قال: أضيئوا جميع الأنوار كى يرى كل طرف ما لدى الطرف الآخر على حقيقته بغير خفاء فتطمئن نفسه.

أضيئوا الأنوار حتى لا يبقى أى حاجز نفسى بين أصحاب الديانات، فالكل يعبدون الإله الواحد، وإن اختلفت الأساليب، إلا أن المعنى واحد، والمقصود واحد.

أضيئوا الأنوار حتى يكون لكل فريق انتماؤه إلى عقيدة لا يجهلها الآخرون، ولا يسيئون فيها إلى الرأى عن جهالة، ولا تخف بها فى وهمهم الخرافة التحقيرية المزدرية بدافع الكراهية والعمياء.

أضيئوا الأنوار حتى لا ينبت تعصب أعمى، يجمع بين الجهل والتهور، ويعبر عن سلوكيات عدوانية شأن كل كراهية.

لقد أمسك نظمى منذ صغره بالحاجز النفسى الذى يحول بين تواصل أهل الديانات المختلفة.

وقبل أن يتحدث عن عمر، وهو الحديث الذى وعد بأن يكون جديدًا تمامًا لم يقترب منه أحد من قبل، تفرغ قليلًا للحديث عن هذا الحاجز النفسى، وأعتقد أنه حديث مهم جدًا.

يقول: من كان مثلى من دعاة اليقظة العقلية فى كافة أمور الإنسان خليق به أن يحارب أسلوب خداع النفس، الذى يشبه حال النعامة التى يقال إنها تدفن رأسها فى الرمال حتى لا ترى ما تخافه أو ما لا يروقها.

ويرى أنه من المناسب أن نتصارح بلا مواربة.

فالحاجز النفسى بين عامة أهل الديانات مصدره الجهل من جانب من أصيب بهذا الحاجز النفسى، وهذا المصاب يكون أحيانًا أحد الطرفين، وأحيانًا أخرى يصاب الطرفان كلاهما بهذا الحاجز، الذى قد يشفى بحيث لا يراه المصاب به ولا يدرى بوجوده، وإن كان فى الوقت عينه يحجب عنه أو يلون أو يشوه ما لدى الطرف الآخر، وهو يحسب أنه يرى ذلك الطرف الآخر على حقيقته.

هذا الوضع الشائن وضعه التحاجز النفسى نتيجة طبيعية للجهل، بل لنوع فريد من الجهل، هو سبب التعصب، وهو ثمرته أيضًا، فهو الوالد وهو الولد فى آنٍ واحد.

ويذهب نظمى إلى أنه من العجيب أن نرى أصحاب ديانتين متباينتين لا ينشب بينهما حب الاستطلاع الطبيعى المعهود فى سائر الأمور، مع أنه قد لا يفصل بينهما اتساع المسافة، ولا فارق اللغة، فى حين شحذ هذا التباين انتباه علماء أفذاذ لم يعقهم بعد الموطن ولا غرابة اللغة عن البحث فى أمثال «ما للهند من مقولة مقبولة للعقل أو مرذولة» و«الملل والنحل» وما إلى هذين الكتابين من أعمال فكرية ينحنى المرء أمام ما تمثله من حب المعرفة وكشف ما هو من أمور البشر مجهول أو غريب، على ما فى ذلك العصر الغابر من ضعف الوسائل.

ولكن أولئك النفر أفراد من أفذاذ المفكرين.

لكن من قال إن نظمى يتحدث عنهم، يقول: ليس حديثنا هنا عن الخاصة، بل عن عامة الناس، وكيف أنهم مع توفر الوسائل وحضور الموضوع بين ظهرانيهم لا تنشط فطرتهم الطبيعية لمعرفة عقلية نزيهة وهى الفطرة، التى حفزتهم منذ الطفولة على معرفة ما حولهم من الأشياء ليفرقوا بين الثمرة والجمرة، وبين الأفعى والحبل، وما شاكل ذلك.

ويتساءل: كيف حدث أن عامة الناس فى أمة واحدة، إذا وجدت فيها ديانتان، قامت معرفة كل فريق لديانة الفريق الآخر على غير الأساس الطبيعى الذى يعرفون به كل ما يعنيهم من موضوعات بيئتهم؟ مع أنه لا حائل هناك من بُعد المكان، أو اختلاف اللغة، بل إن الفريقين يتخالطان فى كل ساعة من ساعات النهار فى الأسواق، ودور العلم ودور اللهو وكافة مناشط الحياة، فيما عدا دور العبادة بغير فواصل؟

إنه الحاجز النفسى.

وهو ذلك النوع الماكر الذى يلون الرؤية من غير أن يشعر الرائى بوجود هذا العامل الكامن فى سريرته.

ويقول نظمى: لست أعنى أن بينهما تباغضًا سافرًا بالضرورة، بل أعنى أن الحاجز النفسى هنا يعطل المعرفة السوية النزيهة، بحيث يكتفى الفرد بالتعامل مع الطرف الآخر بالحسنى والتهذيب، ولكن بغير معرفة صحيحة واضحة لمكوناته الاعتقادية التى هى أشبه بالبوصلة التى تحدد له أنماط سلوكياته بوجه عام.

وهكذا تنشأ حالة غريبة، فقد يألف الفرد من هذا الفريق فردًا من الفريق الآخر، بحيث يأتمنه على ماله وعلى عرضه وعلى دفائن سره، ويحمد منه خلائقه جميعًا، ولكنه إذا سأل نفسه عن البوصلة الاعتقادية لذلك العشير استولى عليه نفور غامض ولكنه حاسم.

إنه النفور مما هو مباين أو مختلف أو غريب، وهنا نشاهد أثر الحاجز النفسى واضحًا، ذلك الأثر الذى يكفى لتصوير جسامته أنه يوقع صاحبه فى تناقض فادح، فهو فى الوقت الذى يحمد فيه سلوك إنسان واتجاهاته يعتقد بإصرار أن بوصلته مختلفة، بعكس بوصلته هو.

فإما أن تكون البوصلة سليمة فاتجاهاتها إذن سليمة، وإما أن تكون مختلفة فاتجاهاتها إذن مختلفة، أليس الدين المعاملة.. أى السلوك؟

ولا يخفى نظمى قناعته بأن الشأن فى حالة المودة الشخصية والثقة الفردية بين المتخالفين فى الديانة ليست الحالة الغالبة، فأهل الصداقة والإخاء جماعات صغيرة، بحكم فردية مثل هذه العلاقات، ولذلك فإن الحاجز النفسى لا يكتشف إلا بإمعان النظر، وغالبًا ما يصرف كل من الطرفين ذهنه عن هذ الجانب، وإن لم يخل من أسف لأن خليله له عقيدة مختلفة، وهى تلك العقيدة التى لا يعرفها المعرفة الموضوعية المحايدة.

أما الحالة الغالبة فى عوام الأمة الواحدة التى بها ديانتان، فهى وجود هذا الحاجز النفسى جنبًا إلى جنب مع التعايش السلمى، وتبادل المجاملات الظاهرية، حتى إذا تعكرت الأجواء برز التنافر من مكمنه، وكشرت الفتنة عن أنيابها.

يصل نظمى إلى جوهر الحاجز النفسى، فيعرفه بأنه النفور مما هو مختلف، كما تنفر الدجاجات البيضاء من الدجاجة السوداء، فتوسعها نقرًا.

لو كان هذا صحيحًا، لكان الحاجز النفسى سببًا فى أن يجهل كل طرف ديانة الطرف الآخر، بمعنى ألا يعرف عنها أى شىء، ولكن الأدمى أن الجهل الذى يتسبب فيه الحاجز النفسى ليس انعدام المعرفة انعدامًا تامًا، بل هو معرفة ملتوية أو مشوهة أو منحرفة أو متحاملة، فالجهل التام انعدام رؤية، وانعدام رأى، أما الجهل فهو رؤية ظالمة.

ومن المعلوم أن العوام قوم يعيشون بانفعالاتهم أكثر مما يعيشون بعقولهم، ولذا تجدهم قلما يقدرون على ضبط النفس، ومن الطبيعى أن تجد كوامن النفور من المعدن الغريب فرصتها المواتية لتزويد تركيبهم الانفعالى بالوقود الذى يزيد الشر اضطرابًا، فإذا أقل خلاف يتجاوز حجمه الطبيعى وينقلب إلى فتنة تنتسب إلى الدين زورًا وبهتانًا.

أما من ارتفعوا بتهذيبهم عن طبقة العوام، فقد ألفوا ضبط النفس، وليس من السهل أن تتحول خلافاتهم إلى مثل هذه الفتنة.

يتحدث نظمى بقصدية واضحة، يقول: وأقول من ارتقوا بتهذيبهم وأعنى ذلك ولا أخلط بينه وبين درجة التعليم الرسمى، فكم من متعلم رسمى هو خبير فى مهنته أو مادته، ولكنه غير مستنير الفكر مهذب النفس، بحيث يتحكم عقله فى مشاعره، ومثله خليق أن يكون فريسة للحاجز النفسى الذى يشحنه بالرؤى الظالمة للفريق الآخر.

ومن الشائع لدى الجهلاء، وهم غير قليلين للأسف، أن يظنوا ذلك التقبيح التحقيرى للعقيدة المخالفة يبثونه فى نفوس صغارهم نوعًا من الحماية لعقيدة الصغير حتى لا يتعرض إيمانه الغض للبلبلة إذا ما ترك الباب مفتوحًا للمعرفة، والبحث الموضوعى فى العقائد الأخرى.

ولكن هذه الذاتية المغرضة فى التفكير والتصور، كما يرى نظمى، تؤدى إلى أوخم العواقب الفكرية والسلوكية معًا، فيشيب الصغير وقد انطوى مهما تهذبت معاملته لأصحاب العقيدة المخالفة، على سوء ظن دفين بهم، وأمنية كامنة لو لم يكونوا هكذا، وكثيرًا ما تسمع من يقول: إنه على غير ديننا ولكنه رجل أمين أو مهذب، أو ما إلى غير هذه المحاسن مما يقطع بأن هذه القاعدة لا توحى إلا بنوع من الرزاية.

وما أشبه هذا الذى يحدث لدى الناشئ من الحاجز النفسى بما يوقعه الجهل فى نفوس الصغار من أن الغرفة المظلمة المغلقة الأبواب بها البعبع، وما البعبع إلا إسقاط مجسد للمخاوف الكامنة فى النفس، تلك المخاوف التى لا يمكن أن توجد إلا بسبب الجهل وظلماته الحافلة بالتهاويل.

فالحال قريب الشبه جدًا ممن يرى أقوامًا يغدون ويخالطون غيرهم فى الأسواق والمحافل ومناشط الحياة والعمل والتعامل مثل غيرهم سواء بسواء، وكل ما هنالك أنهم يسكنون حجرة أو حجرات ضمن البيت الكبير يغلقونها عليهم إذا ما دخلوها، ولم يتح لغيرهم أن يدخلها، فينسج الخيال ما يعوض به نقص المعلومات الحقيقية عما فى داخل هذه الحجرة، فيكون نسج الخيال فى هذه الحالة ممثلًا للغرابة وسوء الظن، أى ممثلًا للحاجز النفسى أو ما يقابل فى عالم الصغار البعبع المرهوب المفزع.

ولا علاج لهذه الأحوال علاجًا يقضى على خرافة البعبع هنا وهناك. إلا بتقويض كل أساس للحاجز النفسى هنا وهناك. ولا يكون ذلك إلا بالقضاء على الجهل هنا وهناك.

والحل فى هذه المسألة هو بعينه الحل فى علاج الطفل المرتعد فزعًا من البعبع فى الحجرة المغلقة بفتح الأبواب وإضاءة جميع الأنوار، فيرى أنه ليس فى هذه الحجرة شىء يخالف فى أساسياته ما فى حجرته وأهله.

فالحاجز النفسى بين أصحاب الديانات الذى نشأ بحكم فساد التربية النفسية والفكرية يقاوم رداءة الأنوار، ويحرص على حماية الجهل ويدافع عنها باستماتة.

فى الحالات الحادة من استفحال ذلك الحاجز النفسى يأبى الإنسان أن يصدق كل حديث صادق عن حقيقة الآخر، وفى هذا شاهد عظيم الدلالة على أن الحقيقة لا تقنع إلا الإنسان المخلص فى طلبها والمستعد لتلقيها فى نزاهة وخلو من الهوى والتحامل.

أما من احتشدت نفسه بالأهواء المغرضة، فالمعرفة النزيهة لا تجد عنده قبولًا لأنه أشبه بمن يضع على عينيه عدسات لاصقة ملونة أو ملتوية السطح، فلا يمكن أن يرى ما يوضع أمام بصره، مهما قربته منه وجلوته له، إلا ملونًا أو ملتويًا.

يأخذ نظمى لوقا مما حدث معه من مطاردة واضطهاد وإبعاد وسوء فهم شاهدًا على فكرته الأساسية، يقول: الذين أهلهم استعدادهم الفطرى للنزاهة أن يفهموا حملتى للتعريف والتنوير العقلى الموضوعى فى مجال الإسلاميات، وأن يتبينوا بفطرتهم النقية أنها ليست عملية تحيز لعقيدة أنتمى إليها، بعد أن ناديت فى كل كتبى أن انتمائى للعقيدة المسيحية لا خفاء أو مواربة.

ولكن غيرهم ممن تنطوى أعماقهم على التحيز لما ينتمون إليه، من هذا الفريق أو ذاك ولا يتصورون موقفًا يعلو على هذا التحيز أو يتخلص منه، لذا ساورهم الظن أن وراءه واجهة عدم التحيز الفكرى التى أعلنها للناس سريرة متحيزة للإسلام والمسلمين، وكم مسنى من هذا ضيق وإعنات شديدة، وليس الضيق والإعنات لما ينزل بمشاعرى الشخصية فحسب، فما كان أهون هذا، بل الجانب الأكبر من هذا الضيق مصدره ما أشعرنى من أننى أرمى بما أحاربه فيهم، أى أننى أتكلم لغة عربية لا يفهمها من أخاطبهم، وأننى وقفت جهدى لقضية محكوم عليها بالعقم، لأن العامة غير مستعدين لها.

وللأسف الشديد يعترف نظمى لوقا اعترافًا جارحًا للغاية له ولكل من يكتب.

يقول: كلما سمعت نبأ فتنة دينية فى جزء من الوطن العربى انتابنى الاكتئاب، وشعرت بأنى لبثت قرابة ربع قرن أنفخ فى قِربة مقطوعة.

ويكشف نظمى لوقا عن أنه كان يعانى من الاكتئاب الشديد، بل يواصل اعترافه بأنه كان يتلقى العلاج على يد طبيب صديق.

يقول هو: رحت ألتمس العلاج من هذا الاكتئاب، وكان المعالج صديقًا يخصنى بمحبته ويشفق علىّ، فقال لى: أفهم شعورك، فأنت تحس إحساس من طابت نفسه أن يحترق ليضىء، ولكنه احترق فى حجرة مقفلة، أو فى صحراء مقفرة، فلم ينتفع بضوئه أحد، فكأنما تحترق عبثًا، ألم تحدثك نفسك أنه آن الأوان لك أن تنفض يديك من الكتابة عن أمور المسلمين.

ويرد نظمى: بل أنا أعد نفسى للكتابة عن عمر بن الخطاب، ثم عن عثمان، ثم عن.. وعن ولم يدعنى أكمل.

صاح طبيب نظمى فيه: رويدك أنت تعيب على عوام الذهن أنهم لا يفقهون موقفك الفكرى المبدئى، فلماذا لا تريد أنت أن تتعلم الدرس؟

ويسأل نظمى: أى درس؟

فيجيب طبيبه: درس عقم المضى فى هذا الطريق، وأنت كاتب روائى وشاعر ومترجم وفيلسوف، فلماذا لا تنصرف بكليتك إلى هذه الأمور التى لا تلحقك منها مضاضة.

ابتسم نظمى وقال: على رسلك.. لم يغب عنى هذا الدرس، وهو درس ظاهر لا يحتاج إلى بصيرة كى تعيه، ولكنى وعيت إلى جانبه درسًا آخر، غير طافٍ على السطح.

تحول الطبيب من معالج إلى مجرد مستمع لما يقوله الفيلسوف.

سأله: وما ذاك؟

فرد نظمى: وعيت أن الداء وبيل ومزمن منذ قرون، ووجدت أن ذلك يفرض علىّ وقد ندبت نفسى لمقاومته بعد أن وعيت أبعاده وأهواله أن أواصل الكفاح، لا عن عناد، أو حب استشهاد، بل عن إدراك لما قيل فيما هو فرض عين، وما هو فرض كفاية.

يشرح نظمى ما يقصده بفرض العين.

يقول: إنه ذلك الواجب الذى إن لم تقم به أنت لم يكن من المتوقع أن ينبرى للنهوض بأعبائه سواك، أما فرض الكفاية، فهو الواجب الذى لا ينحصر فيك، بل يلزم أن يقوم به من يكفون لذلك، ومتى وجد العدد الكافى ممن ينهضون بأعبائه لم يتعين عليك أنت أن تشتغل به، ومناشطى الأخرى بين الفلسفة وعلم النفس والقصة والشعر فرض كفاية.

ويوضح نظمى موقفه من الإصلاح النفسى والعقلى لإزالة الحاجز النفسى وإضاءة جميع الأنوار، وقيام الوحدة الإنسانية والقومية بين شقى الأمة، بأنه يأتى كفرض عين.

كان نظمى ممزقًا نفسيًا تمامًا.

فهو يرى أن إزالة الحاجز النفسى كانت مهمته التى قام بها منفردًا، فمن يدرك أبعادها وأخطارها لا تواتيه الجسارة على الانبراء لها، فإذا نفض يديه منها، لم يحمل غيره شعلتها.

ويسأل نظمى: فمن أين لى الخلاص من هذا الواجب؟

يقاطعه طبيبه بقوله: ولكن ما تفعله فى النهاية عمل قليل الجدوى.

ويرد نظمى الذى لا يريد أن يستسلم.

يقول: لأن الداء مستفحل ومتأصل وخفى عن الوعى، وإنما يحتاج المرضى إلى الطبيب لا الأصحاء، فكيف الآن تدعو الطبيب الذى يجد مقاومة من المرضى أن يتخلى عنهم وينتقل إلى حرى ليس فيه وباء؟.

ويسأل نفسه بجدية شديدة: كيف أتفرغ للفلسفة أو الشعر أو الرواية أو الترجمة، حيث لا خطر ولا وباء، وأترك ذلك الحاجز النفسى الصلد؟ أفى استطاعتى أن أحترم نفسى بعدها؟ وما على الجدوى، فليس من شأنى ولا مسئوليتى، فكل مسئوليتى منحصرة فى بذل الجهد «أد الواجب، ودعك مما يكون».

قال له معالجه: اجعل هذا الشعار العقار الذى تقاوم به الاكتئاب، كلما هزت نفسك أنباء فتنة دينية مما يقدم عليه السفهاء فى أى مكان.

هنا تدرك أنه لم يكن هناك معالج نفسى لنظمى، ولكنه كان معالج نفسه، لكن يحلو له دائمًا أن يصنع من نفسه صديقًا أو طبيبًا له، يتحدث معه، وكأنه يعالج نفسه بنفسه.

ولذلك قال: إذن لأمضين فى الكتابة عن عمر.

لكن صاحبه يستوقفه قبل أن يمضى عنه.

يسأله: لماذا تكتب عن الإسلام أكثر مما كتبت عن المسيح؟

لماذا تكافح التعصب فى جانب واحد.

ويجيب نظمى: لأنى أؤمن بما نادى به السيد المسيح، قبل أن تخرج القذى من عين أخيك، أخرج أولًا الخشبة التى فى عينيك، ثم إن من أراد الإصلاح فليصلح أهله قبل أن يصلح سواهم من الناس، ليتعقب أهله بالإصلاح مهما اشتد، فهو مجلبة نفع لهم، إذ يعلمهم الإنصاف، وهو مصلحة لهم قبل أن يكون مصلحة لمن ينصفهم.

