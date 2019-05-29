مايسة عطوة توجه الشكر للمخابرات العامة بعد إعادة هشام عشماوي

وجهت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الشكر لجهاز المخابرات العامة على دورها في عملية إرجاع الإرهابي هشام عشماوي، إلى مصر، مؤكدة أن حصول الدول المصرية عليه يمثل قصاصا لدماء الشهداء.



وأضافت النائبة، في بيان لها، أن الإرهابي عشماوي، لديه العديد من المعلومات والأسرار التي ستفضح الجماعة الإرهابية وتكشف عن مصادر تمويلها والجهات التي تقف خلفها، وكذلك الخلايا النائمة.



كما وجهت النائبة الشكر إلى دولة ليبيا والجيش الوطني الليبي على إعادة الإرهابي هشام عشماوي إلى مصر، مؤكدة أن التنسيق المشترك بين الدولتين سوف يساهم في كشف العمليات الإرهابية ويقضي على العناصر التي تنفذها.