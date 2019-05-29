جامعة سوهاج تبحث سبل التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع

عقد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، اجتماعا مع وفد الهيئة العربية للتصنيع، برئاسة المهندس عصام نور الدين مدير عام التسويق برئاسة الهيئة، لبحث سبل التعاون خلال الفترة المقبلة.



وقال عزيز إن الجامعة تنتهج سياسات تتماشي مع خطة الدولة للاستفادة من الطاقات المحلية للصناعة الوطنية، والتي تخدم مؤسسات البحث العلمى كنواة حقيقية نحو التقارب بين النظرية العلمية والتطبيق الصناعي، مؤكدًا على أهمية التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع باعتبارها إحدى ركائز الصناعة المصرية.



وأضاف رئيس الجامعة أن الاجتماع تناول عددا من مجالات الصناعة مثل الطاقة والسيارات والأخشاب والمجالات التكنولوجية المختلفة، حيث تم الاتفاق علي ضرورة الاستفادة من الطاقة الشمسية في إنارة المدن الجامعية والفندق الجديد، وتجهيز 4 صالات رياضية، وتطوير البوابة الإلكترونية للجامعة، وتقليل استهلاك الماء والكهرباء من خلال استعمال حنفيات موفرة للمياه ولمبات الليد ذات الجهد الموفر.