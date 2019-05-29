تردد قناة bein sports الناقلة لمباراة ارسنال وتشيلسي اليوم

موعد مباراة نهائي الدوري الأوروبي اليوم الأربعاء الموافق ل 29 مايو 2019 الجاري، وموعد مباراة ارسنال وتشيلسي اليوم في النهائي، ستجمع الطرفين، في دربي إنجليزي، على أرضية ملعب باكو الأولمبي، في أذربيدجان، والتي يطمح من خلالها الطرفين، إلى التتويج بلقب الأوروبي، وإنهاء الموسم بأحسن شكل، وفي الأسفل ستجدون القنوات المجانية المفتوحة الناقلة لمباراة تشيلسي وارسنال مباشرة اليوم، وموعد بداية مشاهدة مباراة نهائي الدوري الأوروبي، بين البلوز تشيلسي والجانرز أرسنال.





توقيت مباراة تشيلسي وارسنال اليوم

بداية مشاهدة مباراة ارسنال وتشيلسي اليوم في نهائي الدوري الأوروبي، سيكون ابتداء من الساعة السابعة مساءا بتوقيت غرينتش العالمي، الذي يصادف الساعة الثامنة من ليلة اليوم، بتوقيت كل من الجزائر وتونس، وفي التاسعة ليلا، بتوقيت مصر المحلي، وفي العاشرة مساءا، بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وبتوقيت الإمارات، ستنطلق متابعة مباراة تشيلسي وارسنال اليوم، في تمام الساعة الحادية عشر قبل منتصف الليل.



