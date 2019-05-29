وزير الدفاع الأمريكي: قادرون على حماية السفن بمضيق هرمز

أكد وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شانهان، أن القوات الأمريكية قادرة على حماية السفن في مضيق هرمز من التهديدات الإيرانية.



وقال وزير الدفاع الأمريكي إن الوجود الأمريكي العسكري في منطقة الخليج العربي ردع هجوما كان وشيكا على المواطنين الأمريكيين في العراق لكن التهديد لا يزال قائما، وفق قناة "سكاي نيوز" بالعربية.



وأشار إلى أن الولايات المتحدة لا ترى تغييرا في سلوك إيران وهي لا تزال تمثل تهديدا كبيرا.



وأعربت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس عن استعدادها للتفاوض مع إيران بشأن العديد من القضايا بشروط محددة.



ونفت الخارجية الأمريكية وجود قنوات اتصال مع إيران، مؤكدة استعدادها للتفاوض إذا نفذوا شروط الولايات المتحدة.



وأوضحت أن العقوبات على إيران سوف تبقى ولا تقتصر فقط على أنشطتها النووية.