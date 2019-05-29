السويسري فافرينكا يتأهل لدور الـ32 من بطولة "رولان جاروس"

صعد لاعب التنس السويسري، ستانيسلاس فافرينكا، اليوم الأربعاء إلى دور الـ32 من بطولة فرنسا المفتوحة "رولان جاروس" بفوزه على التشيلي كريستيان جارين بثلاث مجموعات دون رد تفاصيلها 6-1 و6-4 و6-0.



وتأهل للدور ذاته، الفرنسي نيكولا مايو بتحقيقه الانتصار في دور الـ64 على حساب الألماني فيليب كولشرايبر بثلاث مجموعات نظيفة تفاصيلها 6-3 و6-3 و6-3.

بينما ودع الأرجنتيني جويدو بيا منافسات البطولة من الدور الثاني بالخسارة أمام الفرنسي كورنتين موتيه (1-3) في نتيجة المجموعات بواقع 3-6 و1-6 و6-2 و5-7.