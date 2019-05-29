"السياحة": الأحد.. غلق باب التضامن بين الشركات المنظمة لرحلات الحج

أعلنت اليوم وزارة السياحة، عن غلق باب التضامن بين الشركات المنظمة لرحلات الحج لهذا العام 1440 هـ، الأحد المقبل، مطالبة من الشركات التى لم تنهى إجراءات التضامن فيما بينهم، سرعة اتخاذ اللازم لاستكمال إجراءات التضامن وإنهائها حفاظا على مصلحة الشركات والاستفادة من عنصر الوقت، وذلك حتى لا تؤثر سلبا على استكمال باقى إجراءات الحج وفقا لمواعيد المحددة لها.



يذكر أن غرفة شركات السياحة، قد اتخذت جميع الإجراءات والخطوات اللازمة لميكنة إجراءات التضامن، وذلك بهدف التسهيل والتيسير على الشركات السياحية المنفذة لبرامج الحج للحفاظ على عنصري الوقت والجهد.