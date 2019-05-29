القاهرة : الأربعاء 29 مايو 2019
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07:23 ص

إيران تناقض نفسها بالدعوة لـ"معاهدة عدم الاعتداء" مع الخليج
09:06 م

الطاروطى: تعلمت المقامات الموسيقية من الملحنين.. ونشأت فى «عائلة قرآنية»
09:27 م

عمرو قطايا: «مصر دولة بحرية» هدفها استعادة مكانة الأسطول المصرى
02:28 م

كلمة الرئيس السيسي بمناسبة يوم إفريقيا مترجمة للفرنسية
09:33 ص

رسميًا.. السعودية ترفع الحظر عن البصل المصرى
11:09 م

شاهد.. فيديو ترويجي لـ"تميمة" كأس الأمم الإفريقية 2019
03:56 م

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11:49 ص

الوزراء ينفى إلغاء فترة سماح سداد فاتورة التليفون الأرضي
09:56 م

محمد أنور: لا توجد منافسة بين نجوم «مسرح مصر» (حوار)
02:14 ص

الروائية العُمانية جوخة الحارثى تحصد "مان بوكر الدولية"
رياضة
الأربعاء 29/مايو/2019 - 05:35 م

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة arsenal vs chelsea اليوم في الدوري الأوروبي

تردد القنوات المفتوحة
الدستور
dostor.org/2647932

نهائي الدوري الأوروبي الان تردد “beIN مباشر” تردد قناة beIN Sports الرياضية، تردد قنوات بى ان سبورت المفتوحة على النايل سات يبحث الكثير من عشاق كرة القدم عن ترددات مجموعة قنوات beIN SPORT الرياضية، ويمكن مشاهدة قنوات beIN SPORT المفتوحة على القمر الصناعي سهيل1 ونايل سات، كما يمكن مشاهدة البث المباشر للقناة من خلال الإنترنت، وذلك عن طريق موقع beIN CONNECT.

نهائي الدوري الأوروبي “beIN Sports”مباشر تردد قنوات “بي ان سبورت” HD لشهر مايو الناقلة لأهم مباريات اليوم ارسنال وتشيلسي وجدول المعلقين


 
-مباريات اليوم على قنوات بى ان سبورت

في أول نهائي قاري كبير بين فريقين إنجليزيين منذ أكثر من عقد من الزمن، #تشيلسي يصطدم بغريمه #أرسنال في دربي لندني ساخن.



نهائي الدورى الاوروبي على بى ان سبورت
تنقل مباراة أرسنال وتشيلسى فى نهائى الدورى الأوروبى يوم الأربعاء 29/5/2019، وتنطلق صافرة الحكم فى الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة، وفى الساعة 22:00 بتوقيت السعودية الدولى، وفى الساعة 19:00 بالتوقيت الدولى غرينتش. ويمكن متابعة صفحة البث المباشر لمباراة ارسنال وتشيلسي من هنا

 نتيجة قرعة أمم أفريقيا 2019 |جدول مجموعات مصر والمغرب والجزائر وتونس

تحديث تردد بى ان سبورت 2019
مع بداية العام الجديد 2019 أطلقت باقة قنوات بى ان سبورت مجموعه ترددات جديده


الترددالقمر الصناعيالقنوات الموجود على التردد الجديد
12604 افقي 27500 مدار القمر الصناعي نايل سات
  • beIN SPORTS NEWS HD
  • beIN SPORTS HD10 CHANNEL OLYMPIQUE
  • beIN SPORTS MAX HD1
  • beIN SPORTS MAX HD4
11054 افقي 27500
  • beIN SPORTS HD
  • beIN SPORTS HD5
  • beIN SPORTS HD6
  • beIN SPORTS HD7
  • beIN SPORTS HD8
  • beIN SPORTS HD9
11013 افقي 27500
  • beIN SPORTS HD1
  • beIN SPORTS HD2
  • beIN SPORTS HD3
  • beIN SPORTS HD4
  • beIN SPORTS MAX HD2
  • beIN SPORTS MAX HD3

تردد قناة bein sport المفتوحة

12476 vالنايل سات27500

تردد قناة bein sport الإخبارية

12245 vالنايل سات27500

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