الحبس سنة مع الإيقاف لـ3 مسئولين بمدرسة بالغربية في قضية "طفل البيارة"

قضت محكمة جنح مستأنف كفر الزيات بمعاقبة مدير مدرسة (بنوفر) الابتدائية للتعليم الأساسي التابعة لإدارة كفر الزيات التعليمية ووكيل المدرسة ومدرس التربية الرياضية، بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، في قضية مصرع تلميذ غرقا في "بيارة" صرف صحي داخل مدرسة نتيجة الإهمال.



وكانت محكمة جنح كفر الزيات قد قررت معاقبة مدير مدرسة (بنوفر) بالحبس عامين وكفالة 10 آلاف جنيه، وحبس وكيل المدرسة سنتين وكفالة 20 ألف جنيه، وحبس مدرس التربية الرياضية 6 سنوات وكفالة 10 آلاف جنيه، وبراءة المتهم الرابع.. واستأنف المتهمون الحكم فقضت بالحكم المتقدم.



وكانت المحكمة قد شهدت - في جلساتها الماضية - حضور المتهمين الثلاثة، وحرر والد المجنى عليه توكيلا لمحاميه للتصالح فى القضية، وقدم المحامى طلب التصالح لهيئة المحكمة.



وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن الغربية اللواء طارق حسونة إخطارًا من مأمور مركز كفر الزيات بسقوط الطفل محمد عمرو بهنسي، تلميذ بالصف الأول الابتدائي، داخل بالوعة صرف في مدرسة قرية بنوفر الابتدائية، ووفاته داخلها، وتم استدعاء المتهمين ووجهت لهم نيابة كفر الزيات، برئاسة إسلام عبد السميع، تهمة الإهمال في مباشرة أعمالهم وعدم توفير إجراءات الأمن والسلامة والإشراف على التلاميذ داخل المدرسة؛ ما تسبب في مصرع الطفل بعد سقوطه في بالوعة الصرف الصحي بالمدرسة، وذلك خلال حصة التربية الرياضية، وقررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.