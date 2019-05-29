مدرسة المبدعين بأسقفية الشباب تطلق دورات للفنون التشكيلية

تطلق مدرسة المبدعين التابعة لأسقفية الشباب بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، دورات جديدة للمرحلة الإعدادية للفنون التشكيلية وغيرها من الفنون وذلك على مدار شهر يونيو المقبل.



وتتضمن هذه الدورات تعليم الفنون لأطفال المرحلة الإعدادية في مجال فن الكولاج والنحت والتشكيل بالورقي وأساسيات الرسم بالرصاص وصناعة الاكسسورات والحلي والرسم على الخشب بالإضافة إلى دورات اليوم الواحد التي تقدم بشكل مكثف في مجال الفنون.



ويحصل الأطفال المشاركون بالدورة على شهادة لاجتيازها من مدرسة المبدعين التابعة لأسقفية الشباب تحت رعاية الأنبا موسى أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للشباب.



يذكر أن مدرسة المبدعين بأسقفية الشباب تطلق خلال فترة الصيف دورات للشباب والأطفال في مختلف الفنون ووسائل التكنولوجيا الحديثة.