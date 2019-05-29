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محافظات
الأربعاء 29/مايو/2019 - 05:17 م

محافظ الدقهلية يتفقد منافذ بيع السلع الغذائية واللحوم والخضروات

محافظ الدقهلية الدكتور
محافظ الدقهلية الدكتور كمال شاروبيم
أ ش أ
dostor.org/2647920

قرر محافظ الدقهلية الدكتور كمال شاروبيم، بيع اللحوم بأسعار 60 جنيها للكيلو لمدة يومين بمناسبة عيد الفطر المبارك خلال تفقده لعدد من منافذ بيع اللحوم، شكى منها مواطنون ضد الغلاء، وتحدث مع المواطنين حول أسعار اللحوم وجودتها.

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة قام بها المحافظ بالمرور على منافذ بيع السلع الغذائية واللحوم والخضروات للاطمئنان على جودة المعروضات وصلاحيتها للتداول وملائمة الأسعار. وفي جولته بشارع الجيش في المنصورة قرر المحافظ إغلاق منفذ بيع الأسماك الكائن به، لعدم ملائمة المكان وتدني مستوى النظافة.

كما تفقد المحافظ منافذ بيع الخضروات والفاكهة بذات الشارع، واستدعى السيد دايرة وكيل وزارة التموين، وطالبه بتحرير محضر عدم إعلان تسعيرة، كما طالبه بفحص حالة الفاكهة والخضراوات المعروضة، التي تبين عدم صلاحية بعضها للاستخدام وتم إعدامها وتحرير محضر بالواقعة.

ووجه المحافظ - خلال جولته - بعمل لجان مراقبة يوميا تضم الصحة والطب البيطري والتموين للمرورعلى منافذ البيع المختلفة بالمحافظة لضمان سلامة وصحة المواطنين والتزام المنافذ بالأسعار المحددة واعلانها في مكان واضح.

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