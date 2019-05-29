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الأربعاء 29/مايو/2019 - 05:17 م

شراكة بين "إنسان فيلمز" ومدرسة ڤانكوڤر بكندا.. واختيار 3 سفراء

شراكة بين إنسان فيلمز
dostor.org/2647919

◄ دارسي صناعة الأفلام الوثائقية يستطيعون من الآن التقدم لمنح "سفراء إنسان" عبر الموقع الإلكتروني لإنسان فيلمز
◄ إطلاق "سفراء إنسان" أول منحة مدعومة بالكامل لثلاثة من صناع الأفلام الوثائقية المصريين في ڤانكوڤر بكندا

وقع محمد فهمي، الشريك المؤسس لمؤسسة "إنسان فيلمز" لإنتاج الأفلام الوثائقية؛ اتفاقية شراكة مع مدرسة ڤانكوڤر للأفلام بكندا “Vancouver Film School” بهدف دعم برنامج "سفراء إنسان" الذي طرحته المؤسسة مطلع العام الحالي، بهدف تطوير صناعة الأفلام الوثائقية في العالم العربي ونقل الخبرات العالمية إليها.

وأعلن محمد فهمي ، في بيان، فتح باب الاشتراك في الدورة التدريبية المدفوعة بالكامل في كندا، عبر ملئ الاستمارة الإلكترونية الموجودة على الموقع الإلكتروني لإنسان فيلمز، بكافة البيانات المطلوبة، على أن يتم التواصل معهم تباعاً وتحديد لقاء شخصي مع المتقدمين.

وقال فهمي إن الاتفاق يتضمن أيضا قيام مجموعة من طلاب صناعة الأفلام الكنديين بزيارة مصر وحضور برنامج تدريبي مماثل يتم الإعداد له بالترتيب مع أحد المؤسسات التعليمية المصرية رفيعة المستوى.

وبموجب الاتفاقية؛ أعلنت مدرسة ڤانكوڤر للأفلام أنها تستقبل لأول مرة في تاريخها ثلاثة شباب مصريين من طلاب صناعة الأفلام "كسفراء إنسان" لحضور دورة خاصة عن صناعة الأفلام الوثائقية والسينمائية من 15: 19 يوليو 2019، وتتحمل المدرسة تكلفتها كاملة نيابة عنهم.

ونص الاتفاق على أن يقوم القائمين على مؤسسة "إنسان فيلمز" باختيار الثلاثة سفراء من مصر وحصولهم على هذه المنحة التي تشمل التكفل بتكاليف سفرهم وإقامتهم وإجراءات وتكاليف إصدار تأشيرات الزيارة لكندا لهم أيضاً.

ومن المنتظر أن يتم خلال البرنامج، والذي يستمر لمدة 5 أيام في كندا، أن يحصل الدارسين على مقدمة شاملة للأوجه الرئيسية لصناعة الأفلام، وكأنهم يقومون بتحويل مشروع وثائقي من النص "السيناريو" إلى الشاشة "البث" والتي تتضمن إعداد البرنامج تليفزيوني مع إنسان فيلمز.

ويأتي التدريب بالتناوب بين المحاضرات النظرية والإنتاج العملي، والكتابة للشاشة، الإخراج، التصوير السينمائي، تصميم مرحلة الإنتاج، ومرحلة ما بعد الإنتاج.

كما يتعرف الدارسين على كيفية تأليف سيناريوهات قصيرة وكتابتها باحترافية، والعمل مع الممثلين، والأعمال الداخلية لعملية تصوير وإنتاج الأفلام؛ ويتم ذلك في بيئة تعاونية، تتيح لهم حضور اجتماعات الإنتاج، والمشاركة في تجربة تصوير مدمجة أثناء العمل داخل استوديوهات إنتاج حديثة، كل ذلك أثناء العمل عن كثب مع الممثلين، لإنتاج وتصوير المشاهد.

ويتضمن البرنامج أيضاً قيام الثلاثة سفراء بعد الانتهاء من الدورة بالاشتراك في إعداد وتصوير برنامج تلفزيوني مع الصحفيان يوسف الحسيني ومحمد فهمي مؤسسا "إنسان فيلمز".

في السياق، أكد يوسف الحسيني أن مؤسسة "إنسان فيلمز" تشجع صناع الأفلام من الأفراد والشركات الذين يركز عملهم على القضايا الإنسانية بالأساس والتي تطرح مختلف القضايا من وجهة النظر الإنسانية؛ مشيراً إلى أن المنحة الأولى لسفراء إنسان متاحة لمواطني جمهورية مصر العربية، وسيتم ضم مواطني دول عربية أخرى تباعاً في الدورات القادمة.

يذكر أن ڤانكوڤر فيلم سكول تأسست في عام ١٩٨٧ في مدينة ڤانكوڤر في ولاية بريتيش كولومبيا الكندية. في عام ٢٠٠٦ احتفلت المدرسة بذكرى تأسيسها وخصصت مبلغ مليون دولار كمنحة للطلاب الجدد، وفي عام ٢٠٠٨ أعلنت المدرسة وشركة يوتيوب عن مسابقة لصناع الفيديوهات واعطت الفائزين الثلاثة منحاً دراسية كاملة.

و"إنسان فيلمز" هي منصة دولية معنية بإنتاج "الأفلام الوثائقية" "والتحقيقات الاستقصائية"، التي تهتم بالقضايا الإنسانيه والسياسيه والاجتماعيه. أسست "إنسان فيلم" في ٢٠١٨ على يد الصحفيين "محمد فهمي "و"يوسف الحسيني"، حيث أن لديهم قناعة كاملة بأن "الصورة الواقعية تغني عن الف كلمة".

ويعتمد المؤسسين على خبرتهم الفريدة التي تشمل تغطية أماكن النزاع والثورات العربية وتداعيات سيطرة التنظيمات الإرهابية على مساحات واسعة في المنطقة .

وتهدف المؤسسة لخلق جسر للتواصل بين المنطقة العربية والعالم الغربي عبر تسليط الضوء على قضايا تهم الرأي العام العالمي مثل حقوق الإنسان والتطرف والإرهاب والعنصرية واللجوء والنزوح وغيرها من الأمور التي لا تحظى باهتمام كافي على المحطات الفضائيه والمنصات الإعلامية.

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