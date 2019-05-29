العاهل الأردني يؤكد لكبير مستشاري ترامب ضرورة تحقيق السلام الشامل

بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، المستجدات الإقليمية، خصوصا الجهود المبذولة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.



وأكد الملك عبدالله - وفق ما أوردت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - ضرورة تكثيف جميع الجهود لتحقيق السلام الشامل والدائم على أساس حل الدولتين الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، وفق قرارات الشرعية الدولية.

