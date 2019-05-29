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الأربعاء 29/مايو/2019 - 09:37 م

المدير الإقليمي للعمل الدولية: البطالة في المنطقة العربية تمثل 3 أضعاف معدلها العالمي

المدير الإقليمي للعمل
دعاء جابر
dostor.org/2647865

قالت الدكتورة ربا جرادات، المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية، إن معدل البطالة في المنطقة العربية تمثل ثلاثة أضعاف المعدل العالمي للبطالة.

وأشارت في حوارها لـ"الدستور"، إلى أن المنظمة تحاول التقليل من مساوئ نظام الكفيل، عن طريق تسهيل انتقال العامل من صاحب عمل لآخر.

وإلى نص الحوار...

* ما الجهود التي تبذلها منظمة العمل الدولية بشأن تقليل نسبة البطالة في العالم العربي؟
ــ مشاكل البطالة والمشاكل الاقتصادية، كانتا السبب في عدم استقرار المنطقة العربية، وأدت إلى ثورات الشعوب في السنين المنصرمة، ومعدل البطالة في منطقتنا العربية هو الأعلى في العالم، فبطالة الشباب تمثل ثلاثة أضعاف المعدل العالمي للبطالة، فهناك 13 مليون عاطل عن العمل، وما لا يقل عن 25 مليون شخص لا يعملون بشكل كامل في المنطقة.

وتقوم المنظمة بالعمل على أربع مستويات، فهناك العمل مع الحكومات على وضع سياسات للتشغيل، والعمل مع مؤسسات العمل من الشركاء من العمال وأصحاب العمل، كما أننا ندعم القطاع الخاص لخلق فرص عمل منتجة، علاوة على وضع سياسات لتنويع الاقتصاد لتوفير فرص عمل، وأيضا نعمل على مساعدة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من ناحية التأهيل والتركيز على تقوية مهارات العمال، وتطبيق مشروعات لا تخلق فرص عمل دائمة، لكن من خلالها يتم اكتساب مهارات تؤهل لفرص عمل دائمة بعد ذلك.

* نظام الكفيل في الدول العربية أصبح يمثل عبئا كبيرا على العمال؟ ما دور المنظمة في تذليل تلك العقبات؟
ــ نظام الكفيل هو نظام سيء للغاية ومعقد، وحاولنا القيام بتسهيل انتقال العامل من صاحب عمل لآخر، دون أي ضغوطات أو تهديدات بجواز سفره أو انهاء عقده، وهو ما جعل هناك تحسن كبير في نظام الكفالة، كما أننا نعمل على نظام الشكاوي أو اللجوء للقضاء، من خلال التعاون مع الجهات القضائية ومع وزارات العمل، لتسهيل إجراءات شكوى أي عامل تعرض إلى ضرر، مع التأكيد على وجود نظام عادل لاسترجاع حقه.

* ما الجهود التي تبذلها المنظمة لحل الأزامت التي تواجه العمالة الفلسطينية؟
لدينا العمال الفلسطنيين داخل الأراضي الفلسطينية، والعمال الفلسطينيين الذين يعملون داخل إسرائيل، والذين يتعرضون إلى إهانات متكررة على المعابر، واستغلال السماسرة المالي لهم، ونحاول وضع برامج لتحسين ظروف العمل بالجهتين، وخاصة العمال الفلسطينيين بإسرائيل، رغم عدم استجابة السلطات هناك لنا، ولكننا مستمرون في المحاولة، ونحن فى المنظمة لدينا برنامج كبير لدعم الضمان الاجتماعى بالقطاع الخاص فى فلسطين ونحاول تحسين ظروف العمل، خاصة للعمالة الفلسطينية بإسرائيل، ونعمل على خلق فرص عمل، ويجب الإشارة إلى أن الأمم المتحدة تجد صعوبة فى إيجاد مصادر للتمويل من أجل دعم المشروعات الكبيرة بفلسطين لكنا سنستمر بالمحاولة.

* هل منظمة العمل الدولية لديها برامج لذوي الإحتياجات الخاصة، بحيث يتم دمجهم في سوق العمل؟
ــ برامج المنظمة القائمة حاليًا تهدف إلى تحقيق العمل اللائق، إلى جانب تشغيل أصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة، ودمجهم في المجتمع، وتشغيل النساء، ومشاريع البنية التحتية والعمالة المكثفة، رغم أنها مشاريع صعبة، لكن نتطلع أن يكون لدينا نسبة مشاركة للمرأة لا تقل عن 13%، وكذلك نسب لإدماج أصحاب الإعاقة، والعمل على تهيئة ظروف العمل لكي يعملوا ويستطيعوا الاستمرار.

* وماذا عن المساواة في سوق العمل بين الجنسين؟
- أوجه عدم المساواة بين الجنسين كبيرة، إذ يبلغ معدل البطالة بين الإناث 18.7%، أي أكثر من ضعف معدل بطالة الذكور 8.2%، وثلاثة أمثال معدل بطالة الإناث على الصعيد العالمى، ولا تزال النسب المرتفعة للعاملين فى القطاع العام تطرح مشكلة لأسواق العمل فى المنطقة، لا سيما فى خضم أزمة أسعار النفط الأخيرة.

* كيف تعاملت المنظمة مع المشكلات التى تواجه العمالة الوافدة فى قطر؟
- وقعنا منذ عام مشروعًا مع قطر لتحسين وضع العمالة هناك وإزالة نظام الكفالة بشكل كامل، وهذا المشروع مدته ثلاث سنوات، ونأمل أن يتحسّن وضع العمالة الوافدة فى قطر بنهاية المشروع.

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