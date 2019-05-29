الأسهم الأمريكية تتراجع بالمستهل.. و"داو جونز" يتهاوى 200 نقطة

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، ليفقد "داو جونز" الصناعي حوالي 200 نقطة من قيمته.



وتتزامن الخسائر في البورصة الأمريكية مع استمرار انخفاض عوائد السندات الحكومية مع تكالب المستثمرين على الأصول الآمنة على خلفية المخاوف المتعلقة بتوقعات الأداء الاقتصادي.



وسجل العائد على سندات الخزانة لآجل 10 سنوات أدنى مستوياته منذ سبتمبرأيلول 2017 ليتداول عند نطاق 2.22 بالمئة.



وانقلب بذلك منحنى العائد، حيث يمنح أذون الخزانة الأمريكية لآجل 3 أشهر عوائد تصل لنحو 2.351 بالمئة، ما يعني أنها أكثر من تلك التي توفرها الديون الحكومية طويلة الآجل.



وينظر إلى انعكاس منحنى العائد على أنه علامة محتملة بأن هناك ركودا اقتصاديا يلوح في الأفق.



كما تؤثر التوترات التجارية المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين كذلك على أسواق الأسهم بشكل خاص وسط ترقب التطورات، بعد التصعيد الذي حدث بين الجانبين في وقت سابق من هذا الشهر إضافة إلى أزمة هواوي.