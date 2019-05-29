ذا ناشونال: صلاح يستعد لتوتنهام وأمم إفريقيا بابتسامته المعتادة

أكدت مجلة "ذا ناشونال" الإماراتية في نسختها الإنجليزية، أن الابتسامة لم تفارق محمد صلاح، نجم نادي ليفربول، خلال التدريبات الأخيرة قبل مباراة توتنهام يوم السبت المقبل في نهائي دوري أبطال أوروبا.



وتابعت أن استعدادات الريدز مستمرة حتى الدقائق الأخيرة قبل المباراة المصيرية، حيث انتقل صلاح وزملاؤه إلى ملعب ميلوود التدريبي، في خطوات جديدة لتعزيز اللياقة البدنية للفريق قبل اللقاء.



وأضافت أن صلاح يخوض التدريبات وهو يأمل فى أن يستطيع لعب المباراة بالكامل هذه المرة لتعويض ما حدث له العام الماضي، وأن يختتم الموسم البريطاني الكروي بصورة جيدة تمكنه من الاستعداد الجيد لبطولة الأمم الإفريقية مع الفراعنة.



وأشارت إلى أن صلاح يتمنى الفوز ببطولة الأمم الإفريقية التي تقام في مصر بداية من يوم 21 يونيو.