مستقبل وطن: السيسي أوفى بوعده بمحاسبة المتورطين في دماء المصريين

قال المستشار عصام هلال عفيفي، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، إن تسليم الإرهابي هشام عشماوي إلى السلطات المصرية من الجيش الوطني الليبي لحظة مهمة في مواجهات الجماعات الإرهابية لأنه يعتبر الصندوق الأسود للجماعات الإرهابية في مصر، مؤكدًا أن الرئيس السيسي أوفى بوعده بمحاسبة كل المتورطين في دماء المصريين، مشيدا بدور المخابرات العامة بقيادة اللواء عباس كامل في استلام عشماوي ورفقاه من الإرهابيين.



وأكد "هلال" أن مصر من أوائل الدول التي واجهت الإرهاب في وقت كان العالم يعتبرها ظاهرة خاصة بالشرق الأوسط حتى اكتوى بناره.



ووجه "أمين تنظيم مستقبل وطن" التحية والتقدير للقوات المسلحة والشرطة لجهودهم فى مواجهة الإرهاب، مؤكدا أنهم صمام أمان الدولة المصرية والعين الساهرة التي تضحي من أجل وطنها وبلدها.



وتسلمت السلطات المصرية، الإرهابي هشام عشماوي، من الجيش الوطني الليبي، بعد زيارة قام بها اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، إلى دولة ليبيا، والتقى خلالها المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي.