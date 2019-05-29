القاهرة : الأربعاء 29 مايو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
01:41 م

"الوزراء" يوافق على تمويل مشروع دعم ريادة الأعمال بـ200 مليون دولار
11:37 ص

ننشر كلمة وزير الداخلية أثناء أفطار أسر شهداء ومصابين الشرطة
07:23 ص

إيران تناقض نفسها بالدعوة لـ"معاهدة عدم الاعتداء" مع الخليج
09:06 م

الطاروطى: تعلمت المقامات الموسيقية من الملحنين.. ونشأت فى «عائلة قرآنية»
09:27 م

عمرو قطايا: «مصر دولة بحرية» هدفها استعادة مكانة الأسطول المصرى
02:28 م

كلمة الرئيس السيسي بمناسبة يوم إفريقيا مترجمة للفرنسية
09:33 ص

رسميًا.. السعودية ترفع الحظر عن البصل المصرى
11:09 م

شاهد.. فيديو ترويجي لـ"تميمة" كأس الأمم الإفريقية 2019
03:56 م

رئيس الوزراء يسحب الجنسية المصرية من 4 مواطنين
11:49 ص

الوزراء ينفى إلغاء فترة سماح سداد فاتورة التليفون الأرضي
09:56 م

محمد أنور: لا توجد منافسة بين نجوم «مسرح مصر» (حوار)
02:14 ص

الروائية العُمانية جوخة الحارثى تحصد "مان بوكر الدولية"
سياسي
الأربعاء 29/مايو/2019 - 04:33 م

مستقبل وطن: السيسي أوفى بوعده بمحاسبة المتورطين في دماء المصريين

مستقبل وطن: السيسي
محمد الشريف
dostor.org/2647848

قال المستشار عصام هلال عفيفي، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، إن تسليم الإرهابي هشام عشماوي إلى السلطات المصرية من الجيش الوطني الليبي لحظة مهمة في مواجهات الجماعات الإرهابية لأنه يعتبر الصندوق الأسود للجماعات الإرهابية في مصر، مؤكدًا أن الرئيس السيسي أوفى بوعده بمحاسبة كل المتورطين في دماء المصريين، مشيدا بدور المخابرات العامة بقيادة اللواء عباس كامل في استلام عشماوي ورفقاه من الإرهابيين.

وأكد "هلال" أن مصر من أوائل الدول التي واجهت الإرهاب في وقت كان العالم يعتبرها ظاهرة خاصة بالشرق الأوسط حتى اكتوى بناره.

ووجه "أمين تنظيم مستقبل وطن" التحية والتقدير للقوات المسلحة والشرطة لجهودهم فى مواجهة الإرهاب، مؤكدا أنهم صمام أمان الدولة المصرية والعين الساهرة التي تضحي من أجل وطنها وبلدها.

وتسلمت السلطات المصرية، الإرهابي هشام عشماوي، من الجيش الوطني الليبي، بعد زيارة قام بها اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، إلى دولة ليبيا، والتقى خلالها المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهرين

"الوطنية للانتخابات": نتعهد أن ندير الاستفتاء بضمير القاضى

منذ أقل من شهرين

النواب يوافق نهائيًا على المواد التى تدعم زيادة نسبة المرأة في البرلمان

منذ أقل من شهرين

رئيس النواب: إسكات المعارضة في البرلمان "غير مقبول"

منذ أقل من شهرين

"عبدالعال": لا توريث أو تأبيد فى مدد الرئاسة بتعديلات الدستور

منذ أقل من شهرين

عبدالهادى القصبى: التصويت على التعديلات الدستورية فى البرلمان نداءً بالاسم.. ونعمل بمنطق «على عينك يا تاجر»

منذ أقل من شهرين

نقابة الصحفيين تفتح باب الاشتراك بمشروع العلاج لمدة أسبوعين

الآن

مصدر: بيع محطات سيمنس الثلاث لتحويل القدرات الزائدة إلى قيمة مضافة

الوزراء يقرر إلغاء المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان

الصحة تدرس شراء خدمات الطوارئ من القطاع الخاص وتقديمها للمرضى بالمجان

"التجارة العالمية" تقبل شكوى الإمارات ضد قطر

ads
الأكثر قراءة

"ديانة أم مذهب فلسفي".. ماذا تعرف عن "الطاوية"؟

إحالة المطربة "شيما" للمحاكمة بتهمة الدعارة

لحظة وصول الإرهابي هشام عشماوي إلى القاهرة (فيديو)

ليبيا: المعلومات التى قدمها "عشماوى" ستضع داعمى الإرهاب فى وضع سيء

ألبومات الصور

امتحان التاريخ للصف الأول الثانوي

طقس حار بشوارع مصر

صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص

حفل إفطار نادي الأهلي

رياضة

ساديو مانى ينفى شائعات انتقاله إلى ريال مدريد

كأس دوري الأبطال يجوب شوارع مدريد برفقة نجوم الكرة الإسبانية

"سانشيز" مهدد بالغياب عن تشيلي في كوبا أمريكا

نجم الساعة

بعد فوزها بالحذاء الذهبى بالدورى الإنجليزى.. من هى سارة عصام؟

الأكثر قراءة

"ديانة أم مذهب فلسفي".. ماذا تعرف عن "الطاوية"؟

إحالة المطربة "شيما" للمحاكمة بتهمة الدعارة

لحظة وصول الإرهابي هشام عشماوي إلى القاهرة (فيديو)

ليبيا: المعلومات التى قدمها "عشماوى" ستضع داعمى الإرهاب فى وضع سيء

الرئيس نيوز

تشريعية النواب توصي بزيادة موازنة الجهات القضائية 15%

فاينانشيال تايمز: أوروبا لا تريد أن تستقبل "دواعشها"

البرلمان الإفريقى يهنئ السيسى بتسلم مصر لـ«هشام العشماوى»

تعرَّف على أسباب إعادة محاكمة عشماوي أمام القضاء

فرغلي: هناك مئات الإخوان الهاربين في ليبيا والسودان

كشكول

تخصيص قطعتي أرض لإقامة مدرستين إعدادي بسوهاج

"التعليم": تستعد لفتح باب التقدم لمدارس STEM خلال النصف الثاني من يونيو المقبل

غرفة عمليات الدبلوم الفني: ملاحظات اليوم لم تؤثر على سير الامتحانات

مجلس جامعة الأزهر يوجه الشكر لطلاب إعلام

حلقة تعريفية لطلاب صيدلة وتكنولوجيا الألمانية بفرص العمل ما بعد التخرج

الأمصار

الحدادي ظهير منتخب تونس ينضم للاتفاق السعودي

هيكينج مدرب جلادباخ السابق يتولى قيادة هامبورج

بنين تعلن تشكيلتها لكأس الأمم الأفريقية

الشرطة الألمانية تبحث عن ملثم يحمل سكينا خارج مدرسة وهدد موظفة

وزير المالية الهندي يعلن عدم المشاركة في الحكومة الجديدة

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

مصر للطيران تتسلم طائرتي دريملاينر الشهر القادم

مصر للطيران تعيد تشغيل رحلاتها إلى أبيدجان اعتبارا من 20 يونيو

بوكيمون تطور لعبة مصممة لـ"نوم" اللاعبين

الصحة

دراسة: الرياضة الجماعية تساعد فى تخطى تجارب الطفولة السلبية

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎