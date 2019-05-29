القاهرة : الأربعاء 29 مايو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
01:41 م

"الوزراء" يوافق على تمويل مشروع دعم ريادة الأعمال بـ200 مليون دولار
11:37 ص

ننشر كلمة وزير الداخلية أثناء أفطار أسر شهداء ومصابين الشرطة
07:23 ص

إيران تناقض نفسها بالدعوة لـ"معاهدة عدم الاعتداء" مع الخليج
09:06 م

الطاروطى: تعلمت المقامات الموسيقية من الملحنين.. ونشأت فى «عائلة قرآنية»
09:27 م

عمرو قطايا: «مصر دولة بحرية» هدفها استعادة مكانة الأسطول المصرى
02:28 م

كلمة الرئيس السيسي بمناسبة يوم إفريقيا مترجمة للفرنسية
09:33 ص

رسميًا.. السعودية ترفع الحظر عن البصل المصرى
11:09 م

شاهد.. فيديو ترويجي لـ"تميمة" كأس الأمم الإفريقية 2019
03:56 م

رئيس الوزراء يسحب الجنسية المصرية من 4 مواطنين
11:49 ص

الوزراء ينفى إلغاء فترة سماح سداد فاتورة التليفون الأرضي
09:56 م

محمد أنور: لا توجد منافسة بين نجوم «مسرح مصر» (حوار)
02:14 ص

الروائية العُمانية جوخة الحارثى تحصد "مان بوكر الدولية"
الثقافة
الأربعاء 29/مايو/2019 - 04:32 م

ملف خاص عن "الأسوانى" في عدد يونيو من "الثقافة الجديدة"

ملف خاص عن الأسوانى
حسام الضمراني
dostor.org/2647847

تخصص مجلة الثقافة الجديدة، فى عدد شهر يونيو المقبل، ملفًا خاصًا عن الأديب الراحل عبدالوهاب الأسواني، وآخر بعنوان "بحيرات مصر.. التنقيب عن الجواهر الجمالية"، وحوار مع الأديب جار النبى الحلو، وعدد من الملفات الصحفية المتنوعة.

يذكر أن الشاعر والباحث مسعود شومان، تولى رئاسة تحرير المجلة فى شهر يوليو 2017، خلفًا للشاعر سمير درويش.

"شومان" ولد في 16 يناير 1966، له العديد من الإسهامات الثرية في شعر العامية، وهو من طليعة المجددين في جيله، كما أنه أحد نقّاد شعر العامية البارزين، حصد العديد من الجوائز، وكانت آخرها جائزة أحمد فؤاد نجم، كما عمل مسعود شومان مديرًا لأطلس المأثورات الشعبية، ومديرًا لتحرير جريدة مسرحنا.

ملف خاص عن "الأسوانى" في عدد يونيو من "الثقافة الجديدة"
اقرأ أيضًا
منذ اسبوع

الروائية العُمانية جوخة الحارثى تحصد "مان بوكر الدولية"

منذ أقل من شهرين

وزير الآثار: الإعلان عن كشفين جديدين بالأقصر الأربعاء

منذ 4 شهر

مترجم «صلاة لأجل مارلين مونرو»: الشقراء المغرية كانت «شاعرة حزينة»

منذ 5 شهر

الواثق.. قصة 50 سنة مسؤولية في حياة محمد بن راشد

منذ 6 شهر

"روائع كوكب الشرق" فى أمسية فنية بمكتبة القاهرة الكبرى

منذ 6 شهر

العبقري الملحد.. خطاب لـ«أينشتاين» يباع بـ3 ملايين دولار: الدين خرافة.. واليهود ليسوا شعب الله المختار

الآن

مصدر: بيع محطات سيمنس الثلاث لتحويل القدرات الزائدة إلى قيمة مضافة

الوزراء يقرر إلغاء المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان

الصحة تدرس شراء خدمات الطوارئ من القطاع الخاص وتقديمها للمرضى بالمجان

"التجارة العالمية" تقبل شكوى الإمارات ضد قطر

ads
الأكثر قراءة

"ديانة أم مذهب فلسفي".. ماذا تعرف عن "الطاوية"؟

إحالة المطربة "شيما" للمحاكمة بتهمة الدعارة

لحظة وصول الإرهابي هشام عشماوي إلى القاهرة (فيديو)

ليبيا: المعلومات التى قدمها "عشماوى" ستضع داعمى الإرهاب فى وضع سيء

ألبومات الصور

امتحان التاريخ للصف الأول الثانوي

طقس حار بشوارع مصر

صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص

حفل إفطار نادي الأهلي

رياضة

ساديو مانى ينفى شائعات انتقاله إلى ريال مدريد

كأس دوري الأبطال يجوب شوارع مدريد برفقة نجوم الكرة الإسبانية

"سانشيز" مهدد بالغياب عن تشيلي في كوبا أمريكا

نجم الساعة

بعد فوزها بالحذاء الذهبى بالدورى الإنجليزى.. من هى سارة عصام؟

الأكثر قراءة

"ديانة أم مذهب فلسفي".. ماذا تعرف عن "الطاوية"؟

إحالة المطربة "شيما" للمحاكمة بتهمة الدعارة

لحظة وصول الإرهابي هشام عشماوي إلى القاهرة (فيديو)

ليبيا: المعلومات التى قدمها "عشماوى" ستضع داعمى الإرهاب فى وضع سيء

الرئيس نيوز

تشريعية النواب توصي بزيادة موازنة الجهات القضائية 15%

فاينانشيال تايمز: أوروبا لا تريد أن تستقبل "دواعشها"

البرلمان الإفريقى يهنئ السيسى بتسلم مصر لـ«هشام العشماوى»

تعرَّف على أسباب إعادة محاكمة عشماوي أمام القضاء

فرغلي: هناك مئات الإخوان الهاربين في ليبيا والسودان

كشكول

تخصيص قطعتي أرض لإقامة مدرستين إعدادي بسوهاج

"التعليم": تستعد لفتح باب التقدم لمدارس STEM خلال النصف الثاني من يونيو المقبل

غرفة عمليات الدبلوم الفني: ملاحظات اليوم لم تؤثر على سير الامتحانات

مجلس جامعة الأزهر يوجه الشكر لطلاب إعلام

حلقة تعريفية لطلاب صيدلة وتكنولوجيا الألمانية بفرص العمل ما بعد التخرج

الأمصار

الحدادي ظهير منتخب تونس ينضم للاتفاق السعودي

هيكينج مدرب جلادباخ السابق يتولى قيادة هامبورج

بنين تعلن تشكيلتها لكأس الأمم الأفريقية

الشرطة الألمانية تبحث عن ملثم يحمل سكينا خارج مدرسة وهدد موظفة

وزير المالية الهندي يعلن عدم المشاركة في الحكومة الجديدة

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

مصر للطيران تتسلم طائرتي دريملاينر الشهر القادم

مصر للطيران تعيد تشغيل رحلاتها إلى أبيدجان اعتبارا من 20 يونيو

بوكيمون تطور لعبة مصممة لـ"نوم" اللاعبين

مقالات الرأي
اشرف عبد الشافي

​ أشرف عبدالشافى يكتب: بعت توفيق الحكيم بكام يا "معلم"؟!

ثروت الخرباوي

​ "إله العنف".. هل مات عبدالرحمن السندى مقتولًا؟

المزيد
الصحة

دراسة: الرياضة الجماعية تساعد فى تخطى تجارب الطفولة السلبية

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎