ملف خاص عن "الأسوانى" في عدد يونيو من "الثقافة الجديدة"

تخصص مجلة الثقافة الجديدة، فى عدد شهر يونيو المقبل، ملفًا خاصًا عن الأديب الراحل عبدالوهاب الأسواني، وآخر بعنوان "بحيرات مصر.. التنقيب عن الجواهر الجمالية"، وحوار مع الأديب جار النبى الحلو، وعدد من الملفات الصحفية المتنوعة.



يذكر أن الشاعر والباحث مسعود شومان، تولى رئاسة تحرير المجلة فى شهر يوليو 2017، خلفًا للشاعر سمير درويش.



"شومان" ولد في 16 يناير 1966، له العديد من الإسهامات الثرية في شعر العامية، وهو من طليعة المجددين في جيله، كما أنه أحد نقّاد شعر العامية البارزين، حصد العديد من الجوائز، وكانت آخرها جائزة أحمد فؤاد نجم، كما عمل مسعود شومان مديرًا لأطلس المأثورات الشعبية، ومديرًا لتحرير جريدة مسرحنا.