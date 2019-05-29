"البحرية الليبية": إنقاذ 124 مهاجرًا غير شرعى

أعلنت البحرية الليبية إنقاذ 124 مهاجرًا غير شرعي على متن قاربين مطاطيين فى منطقة البورى، بمدينة زوارة شمال غربي ليبيا.



وقال مكتب الإعلام والثقافة البحرية - في بيان أوردته بوابة (الوسط) الليبية اليوم الأربعاء - إن الزورق (أوباري) التابع لقطاع طرابلس لحرس السواحل، استجاب لنداء استغاثة من قاربى هجرة غير شرعية، تعطل محرك أحدهما بالكامل، فيما كان الآخر شبه عاطل، على بعد حوالي 55 ميلًا شمال زوارة.



وأشار البيان إلى أن المهاجرين الـ124 الذين كانوا على متن القاربين، بينهم 103 رجال وامرأة و20 طفلًا، من جنسيات إفريقية وعربية وبنغالية، تم تقديم المساعدة الإنسانية والطبية وتسليمهم إلى مركزى إيواء جنزور، وتاجوراء التابعين لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بطرابلس.