ساديو مانى ينفى شائعات انتقاله إلى ريال مدريد

أكد المهاجم الدولي السنغالي ساديو ماني سعادته في ناديه ليفربول الإنجليزي، نافيا الشائعات حول إمكانية انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني هذا الصيف.



وقال ماني- في تصريحات نقلتها شبكة (سكاي سبورتس) البريطانية اليوم الأربعاء- "دائما يكون هذا جزءًا من كرة القدم، لذلك يتعين علينا التعامل مع الأمر، لكن بالنسبة لي أهم شيء هو ليفربول وأنا سعيد هنا".



وأوضح ماني (27 عاما) أن اهتمام مثل هذه الأندية بالحصول على خدماته شيء يسعده، مضيفا في نفس الوقت أنه لا يجب نسيان ليفربول الذي يفوز على الأندية الكبيرة.



وتابع "أستعد حاليا لواحدة من كبرى المباريات للنادي والمشجعين واللاعبين أيضا، لذلك دعونا نركز على هذه المواجهة أولا وتحقيق الانتصار فيها"، في إشارة إلى نهائي دوري أبطال أوروبا أمام توتنهام هوتسبر السبت المقبل.



وكانت تقارير إخبارية قد ربطت اسم ماني بانتقال إلى الريال منذ عودة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان إليه في مارس الماضي، إلى جانب نجوم كبار آخرين بالبريميرليج مثل البلجيكي إدين هازارد.