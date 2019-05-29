آلاف المواطنين السوريين يتلقون سلال إفطار رمضانية من إنجوشيا

قال رئيس جمهورية إنجوشيا الروسية بشمال القوقاز يونس بيك يفكوروف، إن إنجوشيا ستوزع في سوريا قبل نهاية رمضان أكثر من 2000 سلة إفطار.



وأوضح يفكوروف- على موقعه فى (إنستجرام)، حسبما أوردت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية اليوم الأربعاء- "أنه في الأيام العشرة الأخيرة من الشهر الفضيل، ستتوجه خيمة الإفطار الإنجوشية إلى المناطق النائية من محافظة دمشق، حيث يوجد عدد كبير من المنازل المدمرة وتعيش عائلات كثيرة".



يذكر أن إنجوشيا أقامت خيمة إفطار خاصة في دمشق للاحتفال بشهر رمضان المبارك، وقامت بتوزيع سلال الإفطار للصائمين على مدار الشهر المبارك.



وذكرت وكالة أنباء (سبوتنيك)، أنه بفضل هذه الخيمة تمكن من تناول الإفطار خلال الـ20 يومًا الأولى من رمضان أكثر من 4 آلاف شخص من السكان المحليين.