وزيرة الخارحية الكندية تشارك فى اجتماع دولى بنيويورك بشأن فنزويلا

أعلنت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند، اليوم الأربعاء، أنها ستشارك في اجتماع ممثلي مجموعة (ليما) ومجموعة الاتصال الدولي بشأن فنزويلا يوم الثالث من يونيو القادم في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة.



ومن المقرر أن تلتقي الوزيرة إلى جانب وزيري الشئون الخارجية نستور بوبوليزيو من بيرو وروبرتو أمبيرو من شيلي، كممثلين لمجموعة ليما، مع فيديريكا موجيريني، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالإتحاد الأوروبي، ووزراء الخارجية أوجستو سانتوس سيلفا من البرتغال، ورودولفو نين نوفوا من أوروجواى، لمناقشة كيف يمكن للمجتمع الدولي دعم الشعب الفنزويلى فى نضاله من أجل الانتقال السلمي إلى الديمقراطية.



وقالت الوزيرة- في بيان الخارجية الكندية: "كندا ومجموعة ليما ومجموعة الاتصال الدولية تشعر بقلق عميق إزاء الأزمة المتفاقمة في فنزويلا، حيث لا يزال الناس يعانون في ظل القمع السياسي الشديد وعدم الحصول على الغذاء والدواء والضروريات الأساسية للحياة. لقد طالب شعب فنزويلا بإنهاء دكتاتورية مادورو، ونحن مصممون على دعمهم".