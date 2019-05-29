كأس دوري الأبطال يجوب شوارع مدريد برفقة نجوم الكرة الإسبانية

أعلنت بلدية العاصمة الإسبانية مدريد، أن اللاعبين السابقين لناديي ريال مدريد، فيرناندو مورينتيس وأتلتيكو مدريد، روبرتو سولوزابال، سينطلقان في جولة في شوارع المدينة بصحبة كأس بطولة دوري أبطال أوروبا التي ستلعب مباراتها النهائية يوم السبت المقبل على ملعب واند ميتروبوليتانو، معقل أتلتيكو مدريد.



وسيصاحب اللاعبين الكبيرين في جولتهما بالكأس المعروفة بـ"ذات الأذنين"، نائبة عمدة مدريد، مارتا هيجيراس، وستبدأ الجولة من الميدان الكبير بواسطة العاصمة الإسبانية.



ووصل كأس بطولة دوري أبطال أوروبا في 11 مايو الجاري إلى قصر سيبيليس في مدريد، وهو أحد أشهر المعالم السياحية في المدينة، برفقة اللاعبين السابقين روبرتو كارلوس وباولو فوتري.



ونقل الكأس بعد ذلك إلى المركز السياحي في الميدان الكبير في المدينة حتى يتسنى للجماهير رؤيته والتقاط الصور بجانبه.



وستشهد الشوارع الرئيسية في المدينة ومعالمها السياحية المميزة بدءا من يوم غد الخميس ولمدة أربعة أيام إقامة حفلات موسيقية ومنافسات في كرة القدم وأنشطة ترفيهية أخرى.