المفوضية الأوروبية توصي ببدء مفاوضات انضمام مقدونيا الشمالية للاتحاد الأوروبي

أوصت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، ببدء مفاوضات انضمام جمهورية مقدونيا الشمالية إلى الاتحاد الأوروبي.



وذكر المفوض المكلف بشؤون التوسيع يوهانس هان - في تغريدة على موقع التدوينات المصغرة (تويتر)، أوردتها صحيفة (كاثمريني) اليونانية - أن التوصية جاءت بعد اجتماع للمفوضية الأوروبية في بروكسل، مشيرا إلى ضرورة أن توافق حكومات الاتحاد الأوروبي على السماح لبدء المحادثات.



وكتب هان تغريدة قال فيها "الدولتان نفذتا الإصلاحات. ولكي نكون صادقين تجاه العملية التي تستند على الحصول على مزايا، يتعين على الاتحاد الأوروبي الآن الالتزام بتعهداته والرد بوضوح وإيجابية بعدما تنفذ الدول تعهداتها".



يُشار إلى أن جمهورية مقدونيا - إحدى جمهوريات يوغوسلافيا السابقة - غيرت اسمها خلال العام الجاري إلى جمهورية مقدونيا الشمالية بعد مفاوضات مع اليونان مما فتح أمامها الطريق للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) في عام 2020.