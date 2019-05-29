العاهل الأردنى وجاريد كوشنر يبحثان المستجدات الإقليمية

استقبل العاهل الأردنى الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، جاريد كوشنر، كبير مستشارى الرئيس الامريكى، لبحث المستجدات الإقليمية.



وبحث الملك عبدالله مع كوشنر الجهود المبذولة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلى، فيما أكد كوشنر على ضرورة تحقيق السلام على أساس حل الدولتين الذى يضمن إقامة دولة فلسطنية على حدود 4 يونيو 1967.



كما بحث العاهل الأردنى الملك عبدالله الثاني مع جاريد كوشنير المستجدات الإقليمية، والجهود المبذولة لحل الصراع الفلسطينى الإسرائيلى.



ووفقًا للديوان الملكي الهاشمي، فقد أكد عبدالله الثاني ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق السلام الشامل والدائم على أساس حل الدولتين، الذى يضمن قيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.





