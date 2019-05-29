إكسبرس: أسرار جديدة عن حياة مصمم الأهرامات فى عهد الفراعنة

أكدت صحيفة "إكسبرس" البريطانية، أن الفيلم الوثائقى الذى أنتج من أجل حل لغز بناء الأهرامات توصل إلى سر جديد، وهو أن أحد أتباع الفراعنة، يتضح أنه كان رجلًا ذا نفوذ كبير، هو من قام بتنسيق بناء الأهرامات.



وتابعت أن العلماء لم يتمكنوا من معرفة المزيد عن حياة هذا الرجل، ويدعى هذا الرجل "إمحوتب"، وصمم هيكل الهرم عام 2620 قبل الميلاد، تأتى الفكرة من "المسطبات" التى كانت توضع فوق مقبرة المتوفيين، وبالتالى قام إمحوتب، بابتكار فكرة الهرم من خلال وضع المسطبات فوق بعضها البعض لتعطي في النهاية الشكل الهرمي.



وأضافت أن الأمر أصبح منتشرًا فيما بعد بين الفراعنة، فالبداية كانت مع هرم زوسر فى سقارة ثم خوفو وخفرع ومنقرع.



وأشارت إلى أن إمحوتب لم يأخذ وضعه الحقيقى فى التاريخ، ولكنه كان شخصية ذات نفوذ وأهمية كبيرة في عصر الفراعنة.



وقال أحد علماء المصريات ويدعى "وودسايد": "لقد كان رجلا مذهلا، واخترع الكثير من طرق العلاج التي لا نزال نستخدمها حتى اليوم، هذا الرجل مهندس عبقري حتى في عصرنا هذا لكونه مصمم الهرم".



وتابع: "من المؤسف أننا لا نملك سوى عدد قليل من التماثيل المتبقية منه ولا نعرف حتى مكان قبره، ولكنه في الواقع يعد أحد أهم الشخصيات في العصر الفرعوني، فلولاه ما وجدت الأهرامات".