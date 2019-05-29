الأنبا إسحق يلتقى بمجمع آباء كهنة إيبارشية طما

التقى الأنبا إسحق، أسقف الكنيسة القبطية الارثوذكسية بطما وتوابعها، أمس الثلاثاء، بمجمع آباء كهنة الإيبارشية، بدير القديس القمص يسي ميخائيل بطما.



وبدأ اللقاء بصلاة القداس الإلهي الذي تولي نيافته الخدمة بمشاركة مجمع الآباء، جاءت عقبه مائدة أغابي.



وانطلقت فاعليات اللقاء بفقرة العظة الروحية التي ألقاها الأنبا إسحق بعنوان "الكاهن وتحديات العصر"، مؤكدًا على السمات التي يجب أن تتوافر في الكاهن لهذا العصر.



وناقش نيافته مع مجمع الآباء الكهنة بعض الأمور الرعوية والاجتماعية والتعليمية وكيفية الارتقاء بالتعليم داخل الإيبارشية وتنمية الخدام والخادمات.



يعد هذا اللقاء هو الثانى منذ تجليس نيافته راعيًا لإيبارشية طما وتوابعها.