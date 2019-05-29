"سانشيز" مهدد بالغياب عن تشيلي في كوبا أمريكا

كشفت وسائل الإعلام في تشيلي، اليوم الأربعاء، أن الهداف التاريخي للمنتخب أليكسيس سانشيز، قد يغيب عن بطولة كوبا أمريكا في البرازيل الشهر المقبل، بسبب الإصابة.



وأشارت وسائل الإعلام في تشيلي إلى أن الإصابة الخطيرة التي تعرض لها سانشيز، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، مؤخرا في الركبة، قد تحول بينه والمشاركة في كوبا أمريكا 2019.



وينتظر الجهاز الطبي لمنتخب تشيلي انضمام سانشيز غدا الخميس لمعسكر الفريق، لإجراء فحوصات طبية له، والوقوف على مدى جاهزيته لخوض البطولة.



يذكر أن سانشيز أصيب بالتواء شديد في الركبة قبل شهرين، خلال إحدى مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، ولم يتعاف حتى الآن.