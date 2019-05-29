بتروجيت يهدد اتحاد الكره المصري باللجوء لـ "فيفا"

أرسل مجلس إدارة نادي بتروجيت، خطابا للاتحاد المصري لكرة القدم، مطالبا بضرورة تحقيق العدالة ومبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية وذلك من خلال تأجيل مباريات الفرق المهددة بالهبوط بالدوري المصري لتقام في توقيت واحد خوفاً من التلاعب في نتائج المباريات.

وطالب مسئولو بتروجيت -حسب خطاب رسمي اليوم الأربعاء- بضرورة تأجيل مباراة الفريق بالجولة الأخيرة للمسابقة أمام المقاولون العرب لحين خوض الأخير مباراته المؤجلة مع الأهلي، وذلك نظراً لموقف النادي البترولي المهدد بالهبوط.

هدد بتروجيت باللجوء للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في حال تجاهل طلبه من قبل لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري.

يذكر أن بتروجيت يحتل المركز السادس عشر، في ترتيب المسابقة برصيد 34 نقطة، فيما يشمل صراع الهروب من الهبوط للدوري الممتاز (ب) في البطولة خمسة فرق أخرى بخلاف الفريق البترولي، الذي يبتعد بفارق ثلاث نقاط فقط عن صاحب المركز الحادي عشر.