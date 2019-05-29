الاتحاد البرازيلى لكرة القدم يعلن حجم إصابة نيمار قبل بطولة كوبا أمريكا

استبعدت اللجنة الفنية لمنتخب البرازيل لكرة القدم، تعرض مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، نيمار دا سيلفا لإصابة خطيرة، وفقًا لما أكدته الفحوصات الطبية التي خضع لها بعدما غادر مران (السيليساو)، أمس؛ إثر شعوره بآلام في ركبته اليسرى.



وأوضح الاتحاد البرازيلي - في بيان اليوم الأربعاء - أن نيمار خضع لفحوصات في تيريسوبوليس، تحت إشراف طبيب منتخب البرازيل رودريجو لاسمار، والذى استبعد وجود إصابة خطيرة في الركبة اليسرى للاعب.



وخضع نجم منتخب الكناري لفحوصات عقب شعوره بآلام في الركبة اليسرى؛ ليغادر الملعب قبل انتهاء المران الذي يأتي ضمن استعدادات الفريق الوطني لبطولة كوبا أمريكا التى ستنطلق بالبرازيل في 14 يونيو المقبل.



وأشار الاتحاد إلى أن نيمار يعانى من آلام في الركبة، وسيواصل العلاج تحت إشراف الطبيب، مضيفًا أنه سيخضع لإعادة تقييم الأربعاء.



وتنافس البرازيل في البطولة ضمن المجموعة الأولى إلى جانب بوليفيا وفنزويلا وبيرو.