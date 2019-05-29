بولتون يبحث مع ولي عهد ابو ظبي الأوضاع في المنطقة

يبحث محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، اليوم الأربعاء، مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، الأوضاع في المنطقة، وجهود مواجهة الإرهاب، وعلاقات التعاون بين البلدين والجهود الإقليمية والدولية، وذلك خلال زيارته الي الامارات اليوم.



وكان بولتون قد ذكر خلال ساعات قليلة ماضية من اليوم، إن الهجمات على ناقلات نفط قبالة ساحل الإمارات خلال الفترة الماضية، إيران هي من تتهم بها.



وأشار بولتون في زيارته للسفارة الأمريكية في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، اليوم الاربعاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تتحلى بالحكمة في الرد على أنشطة إيران ووكلائها في المنطقة، فيما أعرب عن قلقه وقلق بلاده بعدما استخدام قائد فليق القدس قاسم سليماني مقاتلين شيعة من العراق لمهاجمة القوات الأمريكية هناك، وفقًا لوكالة رويترز.



وأكد بولتون في مؤتمر صحفي له خلال زيارته الي الامارات، ان واشنطن سترد على أي تهديد من إيران ووكلائها في المنطقة، مؤكدًا ان بلاده تتابع مع حلفائها في المنطقة للرد الامريكي على ايران.

وكان قد وصل مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، إلى الإمارات العربية المتحدة، أمس الثلاثاء.





