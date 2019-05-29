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الأربعاء 29/مايو/2019 - 04:01 م

الأنبا موسى يختتم زيارته الرعوية إلى لندن

الأنبا موسى يختتم
تريزة شنودة
dostor.org/2647803

اختتم الأنبا موسى، أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للشباب، زيارته الرعوية إلى لندن، عائدا إلى مصر اليوم.

وعقب عودته يحضر الأنبا موسى، عدة مؤتمر بالكنيسة من بينها المؤتمر الثانى للأطفال، الذى تطلقه أسقفية الشباب يوم الجمعة 7 يونيو المقبل، ويستمر حتى يوم الإثنين 10 من نفس الشهر، ببيت القديس مارمرقس، بمنطقة أبو تلات بالإسكندرية.

ويشارك بحضور مؤتمر الأطفال الذى يأتى تحت عنوان "تيرو فين؟"، بجانب الأنبا موسى، عدد غفير الكهنة والخدام والخادمات على مستوى جميع الإيبارشيات المصرية.

وتحتفل أسقفية الشباب الجمعة المقبلة بعيد سيامة الأنبا موسى أسقف عام الشباب الـ39، بدير الملاك بحدائق القبة بمشاركة خدام أسقفية الشباب بمختلف الخدمات التابعة لها.

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