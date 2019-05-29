لإفطار مختلف.. طريقة عمل الحمام المحشي بالفريك
يمد الحمام الجسم بالبروتينات والفيتامينات اللازمة له، لذا ما رأيك في عمل الحمام المحشي بالفريك لإفطار شهي ولذيذ.
المقادير:
زوج حمام (8 حمامات).
2 كوب فريك مغسول.
بصلة مقطعة، 3 بصلات مفرومة.
ثمرة جزر مقطعة.
2 فص ثوم مفروم.
ملعقة كبيرة سمن.
2 ملعقة كبيرة زيت.
ورقة لورى وجوزة الطيب.
ملح وفلفل أسود.
طريقة تحضير الحمام بالفريك:
- ابدأي بوضع كمية كبيرة من الماء والبصلة المقطعة نصفين والجزر واللورا والملح والفلفل الأسود على نار متوسطة حتى الغليان.
- قومي بعمل خلطة الحشو، بإحضار الفريك ثم اضيفي البصل المفروم والثوم والملح والفلفل الأسود، مع التقليب الجيد.
- ثم على نار متوسطة احضري وعاء وضعي الزيت والسمن، وقلبي حتى يذوب السمن، ثم أضيفي خليط الفريك، وقلبيه لمدة 5 دقائق حتى يُصبح لونه ذهبيًا.
- احشي الحمام بالفريك، وخيطي الفتحة حتى لا يخرج الحشو.
- ضعي الحمام في الماء المغلي، واتركيه لمدة ساعة إلا ربع حتى يستوي تمامًا ثم أخرجيه من الماء.
- حمري الحمام في زيت حتى يُصبح يأخذ اللون الذهبي اللذيذ، وقدميه على سفرتك بجانب طبق من الأرز وطبق الملوخية الشهية.