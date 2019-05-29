لإفطار مختلف.. طريقة عمل الحمام المحشي بالفريك

يمد الحمام الجسم بالبروتينات والفيتامينات اللازمة له، لذا ما رأيك في عمل الحمام المحشي بالفريك لإفطار شهي ولذيذ.



المقادير:

زوج حمام (8 حمامات).

2 كوب فريك مغسول.

بصلة مقطعة، 3 بصلات مفرومة.

ثمرة جزر مقطعة.

2 فص ثوم مفروم.

ملعقة كبيرة سمن.

2 ملعقة كبيرة زيت.

ورقة لورى وجوزة الطيب.

ملح وفلفل أسود.



طريقة تحضير الحمام بالفريك:

- ابدأي بوضع كمية كبيرة من الماء والبصلة المقطعة نصفين والجزر واللورا والملح والفلفل الأسود على نار متوسطة حتى الغليان.

- قومي بعمل خلطة الحشو، بإحضار الفريك ثم اضيفي البصل المفروم والثوم والملح والفلفل الأسود، مع التقليب الجيد.

- ثم على نار متوسطة احضري وعاء وضعي الزيت والسمن، وقلبي حتى يذوب السمن، ثم أضيفي خليط الفريك، وقلبيه لمدة 5 دقائق حتى يُصبح لونه ذهبيًا.

- احشي الحمام بالفريك، وخيطي الفتحة حتى لا يخرج الحشو.

- ضعي الحمام في الماء المغلي، واتركيه لمدة ساعة إلا ربع حتى يستوي تمامًا ثم أخرجيه من الماء.

- حمري الحمام في زيت حتى يُصبح يأخذ اللون الذهبي اللذيذ، وقدميه على سفرتك بجانب طبق من الأرز وطبق الملوخية الشهية.