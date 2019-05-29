"فضائل شهر رمضان وأحكامه".. صالون السويس الثقافي

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة بفرع السويس، حيث أقامت الشئون الثقافية بالفرع صالون السويس الثقافى فى فعالياته التى تقام شهريا والذى حمل عنوان "فضائل شهر رمضان وأحكامه" تحدث فيها الدكتور محمد العجمى وكيل وزارة الأوقاف.



واستضاف الصالون شرف الدين محمد شرف كشخصية عامة للصالون، كما أقيمت فقرة شعرية للشاعرين ماهر المنشاوى وأحمد رشاد أغا.



كما أقيمت فقرة فنية للإنشاد الدينى للمنشد الدينى أحمد حجازى، بينما أقيمت أمسية شعرية لشعراء السويس أدار الصالون الإعلامية القديرة سناء إسماعيل، بجمعية أسوان للتنمية الاجتماعية.



وجاء ذلك على هامش الفعاليات الثقافية والفنية التي تقدمها الهيئة على هامش شهر رمضان المبارك وتستمر حتى أيامه الأخيرة.