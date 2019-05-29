تراجع بورصة دبى بختام التعاملات وسط هبوط 6 قطاعات

تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.28% خاسرا 7.31 نقطة ليغلق عند مستوى 2599.70 نقطة.



وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 153.5 مليون سهم محققة ما قيمته 212.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 3134 صفقة لـ32 سهما، وارتفع 11 سهما، فيما انخفض 18 سهما، واستقرت 3 أسهم.



وتراجعت 6 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع السلع بنسبة 1.69%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 1.45%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.06%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.98%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.20%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.13%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 1.62%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.21%.



وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة داماك العقارية دبى بنسبة 2.14%، ثم سهم شعاع كابيتال بنسبة 1.89%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة الصفوة مباشر للخدمات المالية بنسبة 9.89%، ثم شركة الإثمار القابضة بنسبة 5.66%.