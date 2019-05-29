ورشة فنون تشكيلية مع أطفال مركز القدرات الخاصة بجامعة عين شمس

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة احتفالاتها بشهر رمضان الكريم مع ذوي القدرات الخاصة، حيث نظّمت ثقافة القاهرة ورشة فنون تشكيلية مع أطفال مركز رعاية ذوى القدرات الخاصة التابع لكلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس.



وتضمنت عمل أشكال من فانوس رمضان بشكل إبداعي من خامة الفوم والورق الكانسون للفنانة سمر أسامة، كما شارك قسم العلاج بالفن بالمركز وفريق مرح بالكلية بورشة رسم على الوجه فى جو من البهجة وإهداء النماذج الفنية للأطفال.



وجاء ذلك ضمن احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة، بشهر رمضان، وذلك بالمواقع الثقافية التابعة للهيئة، وغير التابعة لها بالقاهرة والمحافظات، والتي تستمر حتى اليوم الأخير من الشهر الكريم.