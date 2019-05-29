"ليلة القدر" ندوة بفرع ثقافة القاهرة

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة بفرع القاهرة، حيث أقام قصر ثقافة المطرية اليوم ندوة عن "ليلة القدر" ألقاها محمد الوكيل تناولت فضل الصيام وفضل ليلة القدر والشهر الكريم.



كما أقام بيت ثقافة نادي هليوليدو ورشة حكي بعنوان "معركة ذكاء"، وأقامت مكتبة دار الحرب الالكترونية ورشة حكي عن "الطعام الصحي" إلى جانب ورشة فنية رسم وتلوين، بالإضافة لتنظيم مكتبة الأسرة بألماظة مسابقة بنك المعلومات للأطفال عن "ليلة القدر"، وإقامة قصر ثقافة الوفاء والأمل معرض فني لما تم تنفيذه خلال الشهر.



وجاء ذلك على هامش البرنامج الثقافي والفني التي أعدته الهيئة للاحتفال بشهر رمضان حتى آخر أيامه في كافة المواقع والأماكن الثقافية بالقاهرة والمحافظات.