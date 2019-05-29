القاهرة : الأربعاء 29 مايو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
01:41 م

"الوزراء" يوافق على تمويل مشروع دعم ريادة الأعمال بـ200 مليون دولار
11:37 ص

ننشر كلمة وزير الداخلية أثناء أفطار أسر شهداء ومصابين الشرطة
07:23 ص

إيران تناقض نفسها بالدعوة لـ"معاهدة عدم الاعتداء" مع الخليج
09:06 م

الطاروطى: تعلمت المقامات الموسيقية من الملحنين.. ونشأت فى «عائلة قرآنية»
09:27 م

عمرو قطايا: «مصر دولة بحرية» هدفها استعادة مكانة الأسطول المصرى
02:28 م

كلمة الرئيس السيسي بمناسبة يوم إفريقيا مترجمة للفرنسية
09:33 ص

رسميًا.. السعودية ترفع الحظر عن البصل المصرى
11:09 م

شاهد.. فيديو ترويجي لـ"تميمة" كأس الأمم الإفريقية 2019
03:56 م

رئيس الوزراء يسحب الجنسية المصرية من 4 مواطنين
11:49 ص

الوزراء ينفى إلغاء فترة سماح سداد فاتورة التليفون الأرضي
09:56 م

محمد أنور: لا توجد منافسة بين نجوم «مسرح مصر» (حوار)
02:14 ص

الروائية العُمانية جوخة الحارثى تحصد "مان بوكر الدولية"
عالم
الأربعاء 29/مايو/2019 - 02:47 م

لافروف: ما يجري في كوسوفو هو نتيجة إهمال الاتحاد الأوروبي

لافروف: ما يجري في
أ ش أ
dostor.org/2647682

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن ما يجري في كوسوفو هو نتيجة لإهمال الاتحاد الأوروبي.

وشدد لافروف -خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السلوفيني ميرو تسيرار، في العاصمة ليوبليانا وأوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية- على أن الاستفزازات هناك تأتي في صالح الراغبين في تحويل منطقة البلقان إلى "حاجز وقائي" في العلاقات مع روسيا.

وقال لافروف "إن المستفيد من تدبير الأحداث التي وقعت في "كوسوفسكا ميتروفيتسا" هم من يرغبون في إنشاء حاجز وقائي ضد روسيا في البلقان، وهذا ما يتطلب استقطاب كل دول المنطقة إلى حلف الناتو"، مؤكدا أن كل شيء خضع لهذا الهدف، عند اتخاذ قرار تبديل اسم دولة مقدونيا.

وتابع: "نرى الآن كيف يحاولون إجبار صربيا على الرضوخ والقبول بأنه يجب إنجاز تطبيق القرار المتعلق باستقلال كوسوفو، وهو ما سيفتح الطريق أمام بلدان جديدة لدخول الناتو".

وكانت وحدات خاصة من شرطة كوسوفو قد بدأت بتنفيذ عملية خاصة في شمال الإقليم بذريعة مكافحة الجريمة المنظمة، حيث اقتحمت شرطة كوسوفو المنطقة التي يقطنها الصرب، مستخدمة عشرات السيارات المدرعة، ودفع ذلك السكان المحليين لإقامة المتاريس على الطرقات وفي الشوارع، والدخول في مواجهات مع الشرطة تخللها إطلاق للنار، ما أسفر عن إصابة عدة أشخاص بمن فيهم بعض رجال الشرطة وصحفي، واثنان من موظفي الأمم المتحدة أحدهما الروسي ميخائيل كراسنوشينكوف.

اقرأ أيضًا
منذ اسبوع

كوريا الشمالية: واشنطن انتهكت سيادتنا باحتجاز سفينتنا

منذ أقل من شهر

أنس القصاص: من المبكر الحديث عن حرب أمريكية في الخليج (حوار)

منذ أقل من شهر

مقتل 6 أشخاص بينهم أطفال فى قصف لإرهابيين على حلب

منذ أقل من شهر

مظاهرة "عربية - يهودية" وسط تل أبيب ضد حصار غزة

منذ أقل من شهر

الجيش الوطنى الليبى يُسقط طائرة تابعة لحكومة الوفاق

منذ أقل من شهر

فتح معبري "بيت حانون" و"كرم أبو سالم"

الآن

خارجية البرلمان: "هيومن رايتس" أداة ضغط لتحقيق مطامع سياسية خبيثة

البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات

استقرار أسعار الذهب.. وعيار 21 بـ602 جنيه للجرام

الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي

ads
الأكثر قراءة

إحالة المطربة "شيما" للمحاكمة بتهمة الدعارة

الأرصاد: استمرار الموجة الحارة غدًا.. والقاهرة 39 درجة

لحظة وصول الإرهابي هشام عشماوي إلى القاهرة (فيديو)

ليبيا: المعلومات التى قدمها "عشماوى" ستضع داعمى الإرهاب فى وضع سيء

ألبومات الصور

صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص

حفل إفطار نادي الأهلي

أجواء رمضان من شارع المعز (صور)

طلاب "أولى ثانوي" يؤدون امتحان الفيزياء

رياضة

الإصابة قد تحرم تشيلي من مجهودات اليكسيس سانشيز في كوبا أمريكا

تأهل ستيفنز وموجوروزا للدور الثالث في رولان جاروس

الروسي كريمليف يعرض تسوية ديون الاتحاد الدولي للملاكمة

نجم الساعة

بعد فوزها بالحذاء الذهبى بالدورى الإنجليزى.. من هى سارة عصام؟

الأكثر قراءة

إحالة المطربة "شيما" للمحاكمة بتهمة الدعارة

الأرصاد: استمرار الموجة الحارة غدًا.. والقاهرة 39 درجة

لحظة وصول الإرهابي هشام عشماوي إلى القاهرة (فيديو)

ليبيا: المعلومات التى قدمها "عشماوى" ستضع داعمى الإرهاب فى وضع سيء

الرئيس نيوز

البرلمان بعد سقوط عشماوي: الدعم الكامل لقيادة مصر في ملاحقة بؤر الاٍرهاب

الحكومة توافق على اتفاق تمويل بين مصر والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية

إلغاء "القومي لمكافحة الإدمان" ونقل اختصاصاته إلى الصندوق

بيان من حزب التجمع للاحتجاج على وقف طباعة "الأهالي"

بعد سقوط هشام عشماوي.. قائمة المصريين المطلوبين في الخارج

كشكول

بالأسماء.. النتيجة الكاملة لطلاب الشهادة الإعدادية بالوادي

جامعة القناة تكثف تواجد وكلاء الكليات باللجان الامتحانيه

"النيلي" يتابع سير العمل بمركز توزيع أسئلة الثانوية العامة

محافظ مطروح يتابع اختبارات اليوم الثامن للأول الثانوي

التعليم العالى تعلن تنظيم دورات تدريبية فى التخصص لكافة المجالات

الأمصار

بنين تعلن تشكيلتها لكأس الأمم الأفريقية

الشرطة الألمانية تبحث عن ملثم يحمل سكينا خارج مدرسة وهدد موظفة

وزير المالية الهندي يعلن عدم المشاركة في الحكومة الجديدة

الخارجية الأفغانية: تعيين سفراء جدد للبلاد في سبع دول

رئيس مجلس العموم البريطاني يؤكد أنه لا يعتزم ترك منصبه

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

مصر للطيران تتسلم طائرتي دريملاينر الشهر القادم

مصر للطيران تعيد تشغيل رحلاتها إلى أبيدجان اعتبارا من 20 يونيو

بوكيمون تطور لعبة مصممة لـ"نوم" اللاعبين

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

دراسة: الرياضة الجماعية تساعد فى تخطى تجارب الطفولة السلبية

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎