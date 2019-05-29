تضامن النواب تؤجل اجتماعها لمناقشة صندوق دعم المرأة لـ11 يونيو

قررت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، تأجيل اجتماعها والذي كان من المقرر عقده غدًا الخميس، إلى يوم الثلاثاء 11 يونيو.



وكان من المقرر أن تناقش اللجنة خلال اجتماعها مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بالبرلمان ورئيس ائتلاف دعم مصر، بشأن إصدار صندوق دعم المرأة المصرية.



ويشمل مشروع القانون المرأة المعيلة، والغارمات المحكوم عليهن بدين مستحق، والمرأة المسنة التي تجاوزت الستين دون وجود عائل.



وتنص المادة الأولى على أن تسري أحكام القانون بشأن صندوق دعم المرأة المصرية، ولا تخل أحكامه بالحقوق والمزايا الأخرى المقررة للمرأة بأحكام القوانين والاتفاقيات الأخرى، كما يتبع الصندوق رئيس مجلس الوزراء، ويمارس عمله بكل المحافظات ويكون مقره الرئيسي في القاهرة.



ويستهدف الصندوق المساهمة في التنمية الاقتصادية للمرأة المصرية والارتقاء برعايتها من حيث التدريب والتمويل والمساعدة وإكسابها المهارات، لمنحها فرص متكافئة بالتعيينات والأجور وتوفير الدعم والمساندة المجتمعية للمشاريع المخصصة لها، وتحقيق التمكين الاجتماعي والسياسي لها، وتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية.



ونصت المادة الثالثة على تقديم الدعم من خلال البرامج والمشاريع والمراكز التي تهدف إلى تعزيز قدرات المرأة وتأهيلها للتشغيل وتوسيع الخيارات والفرص المتاحة لها في سوق العمل ودراسة سبل تحقيق مساهمة أكبر للمرأة في سوق العمل، كما نصت على إنشاء دور رعاية للمرأة المسنة ودور رعاية للفتيات القاصرات من الأيتام والمشردين وأطفال الشوارع واللقطاء.



فيما نصت المادة الرابعة، على أن يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير التضامن الاجتماعي ويصدر بتشكيله ونظام عمله ومدة العضوية ومواعيد انعقاد جلساته والأغلبية المتطلبة لإصدار قراراته والمعاملة المالية لأعضائه، قرار من رئيس مجلس الوزراء.



وبشأن رأس مال الصندوق، نص مشروع القانون على أن يكون رأس مال الصندوق المرخص به مليار جنيه مصري، ورأس ماله المصدر 200 مليون جنيه مصري تسدد من الخزانة العامة للدولة عند التأسيس، ويسدد الباقي وفقا للموارد والهبات والتبرعات التي يقوم الصندوق بتحصيلها.



وتتكون موارد الصندوق من 6 بنود حددتها المادة السابعة هي (رأس المال والأصول التي تنتقل ملكيتها للصندوق، وعائد استثمار أموال الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه، والقروض التي تعقد لصالح الصندوق، والهبات والتبرعات، والوصايا والمنح التي يحصل عليها، وما تخصصه الدولة من موارد أخرى).