تأهل ستيفنز وموجوروزا للدور الثالث في رولان جاروس

صعدت الأمريكية سلون ستيفنز والإسبانية جاربين موجوروزا للدور الثالث في منافسات فردي السيدات ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس "رولان جاروس" اليوم الأربعاء.



ولم تجد موجوروزا أدنى صعوبة في اجتياز عقبة منافستها السويدية جوانا لارسون، بعدما تغلبت عليها بنتيجة 6 4 و6 1، فيما فازت ستيفنز، المصنفة السابعة للبطولة، على الإسبانية سارة سوريبيس تورمو بنتيجة 6 1 و7 6 (7 3).



وضربت موجوروزا، المصنفة التاسعة عشر للبطولة، موعدا في الدور الثالث للبطولة مع الأوكرانية يلينا سفيتولينا، المصنفة التاسعة، التي صعدت دون لعب عقب انسحاب مواطنتها كاترينا كوزلوفا بسبب معاناتها من "ألم في الضلع" وفقا لبيان صادر من اللجنة المنظمة للبطولة.



وعادت ستيفنز إلى الملعب الرئيسي (فيليب شاترييه) للمرة الأولى منذ خسارتها نهائي النسخة الماضية للمسابقة أمام الرومانية سيمونا هاليب، حيث تحكمت تماما على مجريات المباراة، وحسمت المجموعة الأولى في لقائها مع سوريبيس تورمو، المصنفة رقم 75 عالميا.



ووجدت ستيفنز بعض المقاومة من منافستها الإسبانية في المجموعة الثانية، لكن اللاعبة الأمريكية حسمتها في النهاية لصالحها بعد اللجوء لشوط كسر التعادل.



وتحدثت ستيفنز عقب فوزها بالمباراة قائلة "لقد رفعت سارة من إيقاعها كثيرا في المجموعة الثانية"، أضافت والابتسامة تعلو وجهها "أحب فقط أن أبقي اللقاء مثيرا".